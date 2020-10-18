Стрельба и взрывы: в Минске устроили жесткую облаву на участников марша оппозиции

Партизанский марш в Минске / belsat.eu

В воскресенье, 18 октября, в Минске проходит очередная акция оппозиции - Партизанский марш.

Несколько тысяч человек двинулись от начала Партизанского проспекта в сторону автозавода. Сначала они пошли по тротуарам, затем вышли на проезжую часть, сообщает белорусская редакция Радио Свобода.

Перед началом акции был отключен мобильный интернет, закрыты несколько станций метро, перекрыты некоторые улицы. Также сообщается, что силовики выборочно задерживают людей.

Возле универмага Беларусь против митингующих была применена светошумовая граната. Рядом с гостиницей Турист доносятся звуки выстрелов. Под гостиницей стоят три маршрутки с ОМОНом в черной форме. Они были вооружены и стреляли (возможно, в воздух).

Также акции протеста проходят сегодня в других городах Беларуси.

В Минске силовики начали разгонять акции протеста против режима Александра Лукашенко. Силовики для разгона протестующих применяют спецсредства, сообщает телеканал Белсат.

Издание Наша Нива пишет, что силовики бросали пиротехнические средства в митингующих, когда отъезжали автобусами от универмага.

В ходе очередной акции протеста в белорусской столице милиционеры выстрелили резиновыми пулями в воздух, сообщили РБК в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

"Милиционеры произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями из-за того, что демонстранты бросали в них камни", — говорится в сообщении.

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