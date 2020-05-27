Во Франции на заводе произошла кровавая стрельба: есть жертвы

Во Франции на заводе произошла стрельба - фото: ladepeche.fr

На западе Франции преступник посреди бела дня устроил кровавую стрельбу, в результате которой ранения, несовместимые с жизнью получили три человека.

Происшествие произошло на предприятии в департаменте Де-Севр, сообщает телеканал BFMTV в среду, 27 мая.

"Мужчина убил троих человек прежде, чем попытался совершить самоубийство в департаменте Де-Севр... Еще один человек получил ранения", – говорится в сообщении.

Читайте такжеПуля раздробила челюсть: всплыло видео с места стрельбы в бизнесмена Мультика

Указано, что инцидент произошел в здании компании, которая занимается добычей мрамора.

Пока неизвестно, являлся ли стрелок сотрудником предприятия. О том, что побудило его к поступку, также не сообщается. При этом жизнь злоумышленника находится под угрозой из-за полученного ранения, которое он причинил сам себе.

Как ранее писал Главред, вчера в столице в центре на Печерске произошла стрельба, в результате которой был ранен 37-летний мужчина. По информации пресс-службы Национальной полиции столицы, сообщение о стрельбе на улице Драгоманова поступило в 18:20.

Напомним, ранее в Киеве возле дома №17 по Броварскому проспекте у ресторана Мафия произошла драка со стрельбой. После отдыха в заведении компания молодых людей не захотела оплачивать счет. Затем они нанесли телесные повреждения охраннику. Его коллега применил в ответ оружие.