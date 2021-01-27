Судьба Северного потока-2: у Лаврова раскритиковали США и обратились к Евросоюзу

В МИД России считают, что сотрудничество с Газпромом в экономической сфере укрепит энергетическую безопасность Европы.
Завершение строительства энергетического проекта Северный поток-2 положительно отразится на энергобезопасности Европы и укрепит экономическое сотрудничество России и Евросоюза. При этом страны ЕС должны выдержать давление со стороны Вашингтона, который стремится к поставкам своего дорогого и некачественного сланцевого газа.
Как сообщает российское информагентство РИА Новости, об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Россияне считают, что реализация Северного потока-2 укрепит сотрудничество Москвы и Брюсселя.
"Завершение совместного коммерческого проекта "Газпрома" и ряда ведущих европейских энергокомпаний по строительству газопровода "Северный поток — 2" объективно укрепит взаимосвязанность России и ЕС в экономической сфере, внесет вклад в энергобезопасность Европы", - считают в российском МИД.
Также в российском дипломатическом ведомстве выразили надежду, что Северный поток-2 все-таки удастся реализовать. При этом в министерстве раскритиковали США и заявили, что санкции Вашингтона направлены на продвижение американского сланцевого газа в Европе, качество которого не соответствует надлежащим нормам.Читайте такжеСША устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планах
"Рассчитываем, что наши... партнеры (из ЕС) устоят перед шантажом со стороны Вашингтона, угрожающего применением экстерриториальных санкций против участников этого проекта в целях продвижения в Европе своего дорогого и не отвечающего экологическим нормам сланцевого газа", - подчеркнули в МИД РФ.
Северный поток-2 новости
- Конгресс США преодолел вето президента Дональда Трампа на оборонный бюджет, в результате чего новые ограничения, направленные на прекращение строительства Северного потока-2, вступили в силу 1 января 2021 года.
- Компания Nord Stream AG 15 января намерена была начать работы по достройке газопровода СП-2 в датской акватории, однако, как заявили в России, у судна-трубоукладчика Академик Черский не оказалось лицензии на прокладку труб. Вследствие этого процесс завершения строительства приостановили.
- Корпорация Газпром 19 впервые допустила возможность полной остановки строительства проекта Северный поток-2 из-за резких изменений политической ситуации. В Кремле обвинили Вашингтон в давлении на проект и заявили, что действия американцев противоречат международному праву.
- В тот же день США ввели новые ограничения. На этот раз против трубоукладчика Фортуна и компании, которая владеет судном.
- Бывший глава Центрального банка России Сергей Алексашенко заявил, что санкции Америки фактически уничтожили Северный поток-2. Газопровод будет достроен, однако его не смогут ввести в эксплуатацию до тех пор, пока американцы не снимут санкции.