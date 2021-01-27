Судьба Северного потока-2: у Лаврова раскритиковали США и обратились к Евросоюзу

В России обвинили США в шантаже Европы и считают, что Вашингтон лоббирует продвижение своего дорогого и некачественного сланцевого газа/ Reuters

Завершение строительства энергетического проекта Северный поток-2 положительно отразится на энергобезопасности Европы и укрепит экономическое сотрудничество России и Евросоюза. При этом страны ЕС должны выдержать давление со стороны Вашингтона, который стремится к поставкам своего дорогого и некачественного сланцевого газа.

Как сообщает российское информагентство РИА Новости, об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Россияне считают, что реализация Северного потока-2 укрепит сотрудничество Москвы и Брюсселя.

"Завершение совместного коммерческого проекта "Газпрома" и ряда ведущих европейских энергокомпаний по строительству газопровода "Северный поток — 2" объективно укрепит взаимосвязанность России и ЕС в экономической сфере, внесет вклад в энергобезопасность Европы", - считают в российском МИД.

Также в российском дипломатическом ведомстве выразили надежду, что Северный поток-2 все-таки удастся реализовать. При этом в министерстве раскритиковали США и заявили, что санкции Вашингтона направлены на продвижение американского сланцевого газа в Европе, качество которого не соответствует надлежащим нормам.Читайте такжеСША устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планах

"Рассчитываем, что наши... партнеры (из ЕС) устоят перед шантажом со стороны Вашингтона, угрожающего применением экстерриториальных санкций против участников этого проекта в целях продвижения в Европе своего дорогого и не отвечающего экологическим нормам сланцевого газа", - подчеркнули в МИД РФ.

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