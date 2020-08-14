"Убрать с улиц ОМОН и войска": Тихановская включилась в борьбу за власть в Беларуси и сделала заявление

Тихановская просит силовиков перейти на сторону народа/ twitter.com/naviny

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти. Она готова сесть за стол переговоров с чиновниками режима Лукашенко для решения данного вопроса. Тихановская также призывает власть пойти на диалог с народом, отпустить всех задержанных, убрать с улиц силовиков и привлечь к ответственности тех, кто давал им команды совершать преступления против людей.

Заявление Тихановской опубликовано Telegram-каналом пресс-службы белорусской оппозиции.

В обращении Тихановской речь идет о том, что ее штаб продолжает работать в Беларуси – доверенными лицами остаются Ольга Ковалькова и Николай Козлов. Сама она намерена начать переговоры с властью и создать специальный координационный совет, в рамках которого будет решаться передача управленческих полномочий в государстве.

"С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан", - утверждает политик, отмечая, что в состав такого совета могут войти все граждане, которые хотят перемен и смены власти в стране.Читайте такжеВыборы президента Беларуси: оглашены окончательные итоги

В качестве посредника в диалоге между гражданским обществом и представителями власти Беларуси она видит международное сообщество.

Кроме того, она поблагодарила белорусский народ за поддержку, выразила сочувствие пострадавшим и выдвинула ряд требований власти.

Требования Тихановской к властям Беларуси

Отпустить всех задержанных лиц

Убрать силовиков с улиц страны

Открыть уголовные дела против тех людей, которые отдавали приказы силовикам

Напоследок она призвала глав органов местного самоуправления пойти на диалог с мирными гражданами, организовав мирные митинги в городах, а также попросила представителей силовых структур не выполнять преступные приказы и переходить на сторону народа.

Ранее Светлана Тихановская выступила с новым видеообращением, в котором призвала белорусские власти остановить насилие. Также она попросила мэров городов Беларуси организовать мирные митинги уже 15 и 16 августа.Читайте такжеМеркель поражена жестокостью режима Лукашенко: в Германии приняли решение по Беларуси

Тем временем у Лукашенко призвали прекратить протесты в связи с тем, что выборы президента, как утверждают власти, уже считаются состоявшимися.