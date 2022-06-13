Сын Лукашенко и его одноклассница пришли на выпускной в наряде в цветах флага Украины

На забавный момент указали пользователи сети.
17-летний младший сын Александра Лукашенко попал в конфуз во время выпускного вечера. Подросток надел на праздник голубой костюм, а его стоящая рядом одноклассница позировала в желтом платье.
Они образовали комбинацию национальных цветов Украины. На ироническую ситуацию обратил внимание украинский журналист Владимир Горковенко в Facebook.
"О символизме. Коля Лукашенко пришел на выпускной в синем костюме. Рядом с ним одноклассница была в желтом платье. Вышел флаг Украины. Кажется, очень прямолинейный намек усатому таракану", – написал автор.
Как известно, в 2022 году юный сын диктатора окончил белорусскую школу с золотой медалью, что осветили на государственном телеканале. Название учебного заведения его отец публично не разглашал с 2020 года, когда в Беларуси прошли протесты.
Читайте такжеВ Беларуси может повториться "украинский сценарий": "власти пойдут вперед с автоматами" - ЛукашенкоРанее советник министра внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко нет никакого влияния. Он может говорить все, что угодно. Причем, поклоняясь Путину, Лукашенко одновременно пытается показать Западу свое намерение спетлять. Его заявления о нападении на Украину, или слова о стремлении к миру, ничего не значат. Его страну уже экономически аннексировала Россия.
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