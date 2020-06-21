Теракт в Великобритании: мужчина устроил резню в центральном парке Рединга

Трое погибли в результате резни в парке британского Рединга / Фото: pixabay.com

В Великобритании в городе Рединг неизвестный напал с ножом на прохожих в парке Форбери гарденс.

Как сообщает Daily Telegraph со ссылкой на источник, в результате инцидента три человека погибли, а двое пострадавших госпитализированы с ранениями в тяжелом состоянии.

В полиции заявили, что нападение с применением холодного оружия квалифицировали, как теракт. Стражи порядка задержали одного человека, выясняется его причастность к инциденту.

Позже было обнародовано видео задержания мужчины, устроившего теракт в центральном парке – это гражданин Ливии. Мотив его поступка пока неизвестен. На записи можно рассмотреть, как подозреваемый лежит на земле, в то время как правоохранители расстегивают его верхнюю одежду, вероятно, чтобы проверить наличие оружия.

Также появилось видео с места теракта в Форбери гарденс. Полицейские и очевидцы происшествия оказывали первую помощь трем пострадавших. Один раненный человек был очень окровавленным, ему делали непрямой массаж сердца. Также на записи слышны звуки сирены скорой помощи и полиции.

BREAKING (GRAPHIC): Multiple people reported stabbed. Some reports of fatalities in vicinity of a Black Lives Matter protest in Reading, UK pic.twitter.com/jVxEiEU3Ud — Raheem Kassam (@RaheemKassam) June 20, 2020

Как известно, Рединг расположен в 65 километрах к западу от Лондона, в нем проживает около 350 тысяч человек.

Как ранее сообщалось, в США началась новая волна протестов после того, как в городе Атланта, штат Джорджия, в пятницу вечером, 12 июня, полицейский застрелил 27-летнего темнокожего мужчину Рэйшарда Брукса.

Напомним, 25 мая в городе Миннеаполис штат Миннесота, полицейский убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда – он наступил ему на шею. После чего люди обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок. Затем "взорвалась" вся страна - народ вышел на улицы и устроил массовые беспорядки. Американские города один за другим начали вводить комендантский час из-за погромов.