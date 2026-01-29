Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Европа "закипает": скоро жара сделает жизнь в части стран невыносимой

Алексей Тесля
29 января 2026, 02:40
22
Проблема усугубляется тем, что инфраструктура этих стран изначально создавалась для сохранения тепла, а не для защиты от жары.
Климат Украины
Ученые предупредили об изменении климата / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Климатическая карта Европы и Северной Америки может кардинально измениться
  • Страны с умеренным и холодным климатом испытают самый резкий перепад

Учёные Оксфордского университета предупреждают: уже к середине века привычная климатическая карта Европы и Северной Америки может кардинально измениться.

Регионы, которые веками считались прохладными, всё чаще будут сталкиваться с изнуряющей жарой и экстремальными температурами, пишет Daily Mail.

видео дня

Исследователи отмечают, что при глобальном потеплении на уровне около 2 °C именно страны с умеренным и холодным климатом испытают самый резкий рост числа жарких дней. Север Европы рискует оказаться в условиях, к которым он попросту не готов. По расчётам климатических моделей, количество "тропических" дней резко увеличится: в Ирландии — более чем вдвое, в Великобритании — почти на полтора раза, а в Канаде — примерно в два раза.

Проблема усугубляется тем, что инфраструктура этих стран изначально создавалась для сохранения тепла, а не для защиты от жары. Здания, энергетические сети и системы здравоохранения могут не выдержать новой климатической реальности. Серьёзные изменения в потребностях в охлаждении и отоплении начинаются ещё до преодоления порога в 1,5 °C глобального потепления.

По прогнозам, к 2050 году около 3,8 миллиарда человек — более 40% населения Земли — будут жить в условиях опасной жары. Это усилит нагрузку на медицину, ударит по сельскому хозяйству и образованию, а также станет катализатором новых волн климатической миграции.

9 климатических рекордов Украины
/ Инфографика: Главред

Тенденции уже подтверждаются фактами: 2025 год в Великобритании стал самым тёплым за весь период наблюдений, а средняя температура заметно превысила климатическую норму. Эксперты Met Office подчёркивают, что такие аномалии — прямое следствие антропогенного изменения климата.

Учёные сходятся во мнении: единственный способ замедлить надвигающийся кризис — ускоренный переход к устойчивому развитию и достижение нулевых выбросов углерода. Без этого экстремальная жара станет новой нормой даже там, где о ней раньше почти не задумывались.

Учёные предупреждают о катастрофическом сценарии

Если раньше экстремальные погодные условия возникали лишь раз в 500 лет, то теперь, из-за выбросов углекислого газа от сжигания угля, нефти и газа, такие явления могут повторяться каждые 15 лет. Воздействие изменения климата на интенсивность жары стало значительно более ощутимым.

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

Другие новости:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Минус два истребителя с экипажами: РФ потеряла Су-30 и Су-34 за один день

Минус два истребителя с экипажами: РФ потеряла Су-30 и Су-34 за один день

00:19Мир
В Киеве вводят графики отключения света: что изменилось для жителей

В Киеве вводят графики отключения света: что изменилось для жителей

22:35Энергетика
Россия готовит новый массированный удар по Украине - украинцев предупредили об угрозе

Россия готовит новый массированный удар по Украине - украинцев предупредили об угрозе

21:36Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 29 января: Тельцам - новое знакомство, Козерогам - отдых

Гороскоп на завтра 29 января: Тельцам - новое знакомство, Козерогам - отдых

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 29 января: Быкам - завал, Тиграм нужен отдых

Китайский гороскоп на завтра 29 января: Быкам - завал, Тиграм нужен отдых

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

Последние новости

04:30

Откроется золотая жила: четыре знака зодиака на пороге большого прорыва

04:12

4 строгих запрета: что нельзя делать в праздник 29 января

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке дедушки в кресле за 27 секунд

03:22

Кличко советует выехать из Киева: эксперт уточнил, для кого это реально

02:40

Европа "закипает": скоро жара сделает жизнь в части стран невыносимой

Отключения света станут более продолжительными в феврале: Рябцев – о том, к чему готовиться УкраинеОтключения света станут более продолжительными в феврале: Рябцев – о том, к чему готовиться Украине
01:53

Мерц резко высказался о вступлении Украины в ЕС в 2027 году: детали

01:12

5 продуктов, которые категорически нельзя хранить в пластиковом контейнере

00:19

Минус два истребителя с экипажами: РФ потеряла Су-30 и Су-34 за один день

28 января, среда
23:55

Французское Le Figaro посвятило статью 22-летней ветеранке и победительнице "Танцев со звездами"Видео

Реклама
23:31

Угроза обрушения фронта: Sky News о риске потери двух крупных городов на востоке

22:48

Запах из кошачьего лотка исчезнет навсегда: простые советы, которые реально работаютВидео

22:38

Без отопления сотни многоэтажек: Кличко о возобновлении подачи тепла в Киеве

22:35

В Киеве вводят графики отключения света: что изменилось для жителей

21:36

Россия готовит новый массированный удар по Украине - украинцев предупредили об угрозеВидео

21:28

"Очень больно": Андре Тан показал свой сгоревший в Херсоне магазин после "прилета"

21:24

Самолеты, системы ПВО и ракеты: детали новых пакетов Франции и ФРГ Украине

21:01

Новый график отключений для Ровенской области: когда не будет света 29 января

20:52

Новые графики отключений для Черкасс и области - когда не будет света 29 января

20:34

Психологи назвали 11 неочевидных признаков, которые выдают низкий уровень IQ

20:33

У Трампа анонсировали прямые переговоры Украины и РФ: назван спорный вопросВидео

Реклама
20:33

Какое ваше самое основное слово в жизни: месяц рождения открывает секрет

20:27

Свет будут отключать весь день: графики для Запорожской области на 29 января

19:59

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятииВидео

19:37

Ученики могут не ходить на уроки христианской этики: при каком условии

19:33

Всего одна хитрость — и яичница будет идеальной: вкус удивит с первой вилкиВидео

19:31

МВД советует сделать запасы еды и воды - есть ли основания для паники

19:10

Есть все признаки российской подготовки к агрессии в Балтиимнение

18:55

Спустя 40 лет звезда фильма "Грязные танцы" вернется к своей роли

18:43

Отключение света 29 января: как будут действовать графики в четверг

18:38

Правовые вызовы подготовки к послевоенным выборам

18:33

Холод превращает украинцев в "монстров": что происходит с мозгом во время войныВидео

18:29

Худшее – впереди: в Раде назвали сроки осложнения ситуации в энергетике

18:12

Доллар внезапно полетел вниз: новый курс валют на 29 января

17:54

Продвижение россиян на Харьковщине: в ВСУ ответили на заявления Герасимова

17:51

Эти знаки зодиака скоро сорвут джекпот: кто сказочно разбогатеет

17:36

"Беспомощное ничтожество": раскрыт сценарий полного краха режима Путина

17:34

Мобилизация по-новому: как будут вручать повестки и останутся ли ТЦК на блокпостах

17:13

Сияет ярче папы: дочь Максима Галкина покорила переменами во внешности

17:10

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

16:59

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с тестом за 51 секунду

Реклама
16:58

Будет по 135 гривен за пачку: цены на востребованный продукт резко подскочат

16:30

Навсегда забыть о накипи: супербыстрый и безопасный метод очистки чайникаВидео

16:25

"После консультации с ангелами": известный украинский ведущий женился в СШАФото

16:23

"Девочка плакала и звала маму": что известно о погибших на КиевщинеФотоВидео

16:07

Посевной календарь на февраль 2026: лучшие дни для посева рассады и цветов

15:57

Автогражданка для УБД в 2026 году: новые правила, штрафы с камер и льготное оформление новости компании

15:40

"Ты не просто мой муж": Алена Омаргалиева публично обратилась к мужу-воину

15:33

Как открыть замерзшее авто и не сломать ручку: секрет, который должны знать всеВидео

15:29

"Это была самая страшная ночь": как погиб спасатель во время атаки на Киев

15:26

Встреча Зеленского и Путина в Москве - в Кремле сделали неожиданное заявлениеВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять