Европа "закипает": скоро жара сделает жизнь в части стран невыносимой

Вы узнаете:

Климатическая карта Европы и Северной Америки может кардинально измениться

Страны с умеренным и холодным климатом испытают самый резкий перепад

Учёные Оксфордского университета предупреждают: уже к середине века привычная климатическая карта Европы и Северной Америки может кардинально измениться.

Регионы, которые веками считались прохладными, всё чаще будут сталкиваться с изнуряющей жарой и экстремальными температурами, пишет Daily Mail.

Исследователи отмечают, что при глобальном потеплении на уровне около 2 °C именно страны с умеренным и холодным климатом испытают самый резкий рост числа жарких дней. Север Европы рискует оказаться в условиях, к которым он попросту не готов. По расчётам климатических моделей, количество "тропических" дней резко увеличится: в Ирландии — более чем вдвое, в Великобритании — почти на полтора раза, а в Канаде — примерно в два раза.

Проблема усугубляется тем, что инфраструктура этих стран изначально создавалась для сохранения тепла, а не для защиты от жары. Здания, энергетические сети и системы здравоохранения могут не выдержать новой климатической реальности. Серьёзные изменения в потребностях в охлаждении и отоплении начинаются ещё до преодоления порога в 1,5 °C глобального потепления.

По прогнозам, к 2050 году около 3,8 миллиарда человек — более 40% населения Земли — будут жить в условиях опасной жары. Это усилит нагрузку на медицину, ударит по сельскому хозяйству и образованию, а также станет катализатором новых волн климатической миграции.

Тенденции уже подтверждаются фактами: 2025 год в Великобритании стал самым тёплым за весь период наблюдений, а средняя температура заметно превысила климатическую норму. Эксперты Met Office подчёркивают, что такие аномалии — прямое следствие антропогенного изменения климата.

Учёные сходятся во мнении: единственный способ замедлить надвигающийся кризис — ускоренный переход к устойчивому развитию и достижение нулевых выбросов углерода. Без этого экстремальная жара станет новой нормой даже там, где о ней раньше почти не задумывались.

Учёные предупреждают о катастрофическом сценарии

Если раньше экстремальные погодные условия возникали лишь раз в 500 лет, то теперь, из-за выбросов углекислого газа от сжигания угля, нефти и газа, такие явления могут повторяться каждые 15 лет. Воздействие изменения климата на интенсивность жары стало значительно более ощутимым.

