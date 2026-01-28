Сияет ярче папы: дочь Максима Галкина покорила переменами во внешности

Комик показал, как повзрослела Лиза Галкина.

Максим Галкин дети - как сейчас выглядит Лиза Галкина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Вкратце:

Лизе Галкиной сейчас 12 лет

Ее отец показал, как сейчас выглядит девочка

Зимние каникулы Лиза Галкина, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина, проводит семьей на горнолыжном курорте в Куршевеле. Вместе с отцом 12-летняя Лиза катается на лыжах, а после выгуливает с ним модные луки.

Галкин и Пугачева давно не показывали своих детей в социальных сетях, а близнецы тем временем, вступив в подростковый возраст, меняются с каждым днем. Так на свежих фото, которые опубликовал комик в Instagram, хорошо заметно, как меняется внешность Лизы.

В кадре девочка позирует с папой на фоне снежного пейзажа. В комментариях особенно отмечают улыбку дочери Максима Галкина - открытую и искреннюю, а также ее привлекательность.

Максим Галкин дети - как сейчас выглядит Лиза Галкина / фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин дети - как сейчас выглядит Лиза Галкина / фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

