Сияет ярче папы: дочь Максима Галкина покорила переменами во внешности

Вкратце:
- Лизе Галкиной сейчас 12 лет
- Ее отец показал, как сейчас выглядит девочка
Зимние каникулы Лиза Галкина, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина, проводит семьей на горнолыжном курорте в Куршевеле. Вместе с отцом 12-летняя Лиза катается на лыжах, а после выгуливает с ним модные луки.
Галкин и Пугачева давно не показывали своих детей в социальных сетях, а близнецы тем временем, вступив в подростковый возраст, меняются с каждым днем. Так на свежих фото, которые опубликовал комик в Instagram, хорошо заметно, как меняется внешность Лизы.
В кадре девочка позирует с папой на фоне снежного пейзажа. В комментариях особенно отмечают улыбку дочери Максима Галкина - открытую и искреннюю, а также ее привлекательность.
Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.
На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
