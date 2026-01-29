4 строгих запрета: что нельзя делать в праздник 29 января

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день собака ложится на снег
- Почему нельзя делатьв этот день
- Что нужно приготовить 29 января
29 января церковь почитает память святого Лаврентия. Как сообщает Главред, он прославился своим даром чудотворения. Он лечил болезни глаз, сглазы и порчи. Лаврентий мог изгонять бесов.
Святой Лаврентий похоронен в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, его мощи остаются нетленными.
Что можно делать 29 января
- В этот день нужно помолиться. У святого просили исцеления от болезней.
- В этот день нужно разложить по углам ветки чертополоха. Предки верили, что это защитит от нечистой силы.
- В этот день нужно приготовить рыбу и пирожки с капустой. Считается, что это принесет в дом мир и согласие.
Что нельзя делать 29 января
1. Нельзя 29 января отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами окажитесь в трудном положении.
2. Нельзя 29 января конфликтовать и злословить. Считается, что тогда ссоры могут затянуться надолго.
3. Нельзя 29 января женщинам тяжело работать. Предки верили, что тогда можно потерять жизненную силу и красоту.
4. Нельзя 29 января плакать. Считается, что тогда весь год придется лить слезы.
Приметы 29 января
- Если в этот день дождь, то весь год также будет дождливым.
- Если в этот день мороз, то август будет особенно жарким.
- Если в этот день ветрено, то дожди будут идти весь год.
- Если в этот день дрова плохо разгораются, то будет оттепель.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
