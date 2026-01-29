4 строгих запрета: что нельзя делать в праздник 29 января

Что можно делать 28 января. Приметы и запреты, которые уберегут вас от бед и проблем.

https://glavred.info/primety/4-strogih-zapreta-chto-nelzya-delat-v-prazdnik-29-yanvarya-10736246.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 29 янаря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день собака ложится на снег

Почему нельзя делатьв этот день

Что нужно приготовить 29 января

29 января церковь почитает память святого Лаврентия. Как сообщает Главред, он прославился своим даром чудотворения. Он лечил болезни глаз, сглазы и порчи. Лаврентий мог изгонять бесов.

Святой Лаврентий похоронен в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, его мощи остаются нетленными.

видео дня

Что можно делать 29 января

В этот день нужно помолиться. У святого просили исцеления от болезней.

В этот день нужно разложить по углам ветки чертополоха. Предки верили, что это защитит от нечистой силы.

В этот день нужно приготовить рыбу и пирожки с капустой. Считается, что это принесет в дом мир и согласие.

Что нельзя делать 29 января

1. Нельзя 29 января отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами окажитесь в трудном положении.

2. Нельзя 29 января конфликтовать и злословить. Считается, что тогда ссоры могут затянуться надолго.

3. Нельзя 29 января женщинам тяжело работать. Предки верили, что тогда можно потерять жизненную силу и красоту.

4. Нельзя 29 января плакать. Считается, что тогда весь год придется лить слезы.

Приметы 29 января

Если в этот день дождь, то весь год также будет дождливым.

Если в этот день мороз, то август будет особенно жарким.

Если в этот день ветрено, то дожди будут идти весь год.

Если в этот день дрова плохо разгораются, то будет оттепель.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред