4 строгих запрета: что нельзя делать в праздник 29 января

Ангелина Подвысоцкая
29 января 2026, 04:12
Что можно делать 28 января. Приметы и запреты, которые уберегут вас от бед и проблем.
Что нельзя делать 29 янаря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день собака ложится на снег
  • Почему нельзя делатьв этот день
  • Что нужно приготовить 29 января

29 января церковь почитает память святого Лаврентия. Как сообщает Главред, он прославился своим даром чудотворения. Он лечил болезни глаз, сглазы и порчи. Лаврентий мог изгонять бесов.

Святой Лаврентий похоронен в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, его мощи остаются нетленными.

Что можно делать 29 января

  • В этот день нужно помолиться. У святого просили исцеления от болезней.
  • В этот день нужно разложить по углам ветки чертополоха. Предки верили, что это защитит от нечистой силы.
  • В этот день нужно приготовить рыбу и пирожки с капустой. Считается, что это принесет в дом мир и согласие.

Что нельзя делать 29 января

1. Нельзя 29 января отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами окажитесь в трудном положении.

2. Нельзя 29 января конфликтовать и злословить. Считается, что тогда ссоры могут затянуться надолго.

3. Нельзя 29 января женщинам тяжело работать. Предки верили, что тогда можно потерять жизненную силу и красоту.

4. Нельзя 29 января плакать. Считается, что тогда весь год придется лить слезы.

Приметы 29 января

  • Если в этот день дождь, то весь год также будет дождливым.
  • Если в этот день мороз, то август будет особенно жарким.
  • Если в этот день ветрено, то дожди будут идти весь год.
  • Если в этот день дрова плохо разгораются, то будет оттепель.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

15:57

Автогражданка для УБД в 2026 году: новые правила, штрафы с камер и льготное оформление новости компании

15:40

"Ты не просто мой муж": Алена Омаргалиева публично обратилась к мужу-воину

15:33

Как открыть замерзшее авто и не сломать ручку: секрет, который должны знать всеВидео

