Кличко советует выехать из Киева: эксперт уточнил, для кого это реально

Анна Ярославская
29 января 2026, 03:22
Воспользоваться советом мэра Киева могут лишь жители с загородными домами, где есть печь, генератор, связь и интернет.
Киев
Эксперт жестко ответил на призыв Кличко покинуть столицу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы:

  • Призыв мэра Киева выехать из столицы касается только тех, кому есть куда ехать
  • Массовый выезд киевлян нереалистичен
  • Власти должны сначала обеспечить базовую инфраструктуру, а не давать советы

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев прокомментировал призывы мэра Киева Виталия Кличко жителям города выехать из столицы до конца зимы.

По его словам, Кличко имел в виду только тех, кто у кого есть загородные дома.

"Выезжать из города могут только люди, которым есть куда ехать, у кого за городом в доме есть не только печь, но и генератор, связь, интернет и возможность работать удаленно", - сказал Рябцев в интервью Главреду.

По его словам, советы о необходимости перевести всех работников на дистанционный режим работы – "странные".

"Идея, конечно, замечательная, но возможно ли это сделать, если у человека дома нет электрической энергии, связи и интернета? Прежде чем предлагать такие вещи, сначала нужно тому же Кличко позаботиться о том, чтобы в КГГА были связь, интернет, электроэнергия и тепло. Если нет, то просто молчать", - подчеркнул эксперт.

Киевлян призвали выехать из города

Как писал Главред, 23 января мэр столицы Виталий Кличко заявил, что город готовится к различным сценариям развития событий, учитывая сложную ситуацию в энергетике и высокую вероятность новых атак врага на критическую инфраструктуру.

"Ситуация крайне сложная и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто имеет возможность выехать за город, где есть альтернативные источники тепла и питания, не отвергайте такую опцию", - обратился мэр к киевлянам.

По словам Кличко, только в январе из столицы вынужденно выехали около 600 тысяч жителей, тогда как общее количество населения Киева оценивается примерно в три миллиона. Мэр призвал тех, кто имеет возможность, временно покинуть город, ведь аварийные службы работают на пределе возможностей, пытаясь восстановить электроснабжение после очередного массированного удара РФ.

Ранее ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего" Станислав Игнатьев прогнозировал, что этой зимой в Киеве действительно возможен коммунальный коллапс не только с электроэнергией, но и с отоплением и водой.

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней

22 января Министерство внутренних дел призвало украинцев приготовить запас воды и продуктов на несколько дней из-за режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

Также украинцам рекомендуют собрать чемодан с документами, теплой одеждой, аптечкой, средствами обогрева и личной гигиены, проверить исправность транспорта и позаботиться о достаточном запасе топлива и наличных денег.

Есть ли смысл выехать из Киева: мнение эксперта

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко прокомментировал заявления Киева Виталия Кличко о том, что киевлян призывают уезжать из города из-за критической ситуации в результате обстрелов РФ.

"Во-первых, Кличко озвучивал худший сценарий. Если произойдет полный блэкаут — без воды, тепла и электричества, — то единственный реальный способ обезопасить себя действительно заключается в выезде из Киева", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем эксперт также говорит о том, что о подобном сценарии ранее предупреждали многие эксперты.

"И Кличко, по моему мнению, правильно сделал, что об этом предупредил: если у вас есть возможность, а ситуация непредсказуема, то вы можете уехать. Понятно, что не все имеют такую возможность: люди работают в Киеве, не имеют родственников в селах или городах-спутниках", - отметил он.

РФ провела разведку и готовит массированный удар: что известно

По данным мониторинговых каналов, страна-агрессор РФ готовится к нанесению массированного ракетно-дронового удара по Украине.

Атаку можно ждать ближе к выходным, или в начале следующей календарной недели.

Уточняется, что на выходных температура воздуха снова опустится до около -20 градусов. Цели вероятного обстрела РФ - энергетическая и газовая инфраструктура Украины.

Украинцев предупредили о том, что атака может быть проведена в два этапа в разные дни.

Другие новости:

О персоне: Геннадий Рябцев

Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

