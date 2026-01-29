Александр Вайнберг присоединится к российским оккупантам.

Александр Вайнберг

Российский музыкант и бывший участник группы "Любэ" Александр Вайнберг решил присоединиться к российским оккупантам и заявил, что уходит на фронт. Об этом сообщают росСМИ.

64-летний путинист в последние годы занимал должность сенатора Совета Федерации РФ. Для того чтобы присоединиться к армии страны-агрессора, бывший музыкант написал заявление "по собственному желанию".

"Заявление о сложении полномочий Александр Владеленович написал по собственному желанию в связи с личным решением отправиться на "СВО", — заявил чиновник-пропагандист Евгений Люлин.

Александр Вайнберг с Денисом Пушилиным / фото: nnov.er.ru

До конца срока Вайнберга в Совете Федерации оставалось не так много — его работа в Кремле должна была завершиться в 2026 году. Однако экс-участник "Любэ" не стал дожидаться окончания своих полномочий и, как заявляют российские пропагандисты, рвался помогать армии РФ.

"С начала "специальной военной операции" Александр Вайнберг активно помогал фронту, участвовал в сборе гуманитарной помощи, неоднократно выезжал "за ленточку". В этом году из-за окончания срока его полномочий в Совете Федерации он решил не ждать определенной даты и уже сейчас сосредоточить свои усилия на оказании помощи бойцам "СВО". Считаю, что это поступок настоящего мужчины", — заявили пропагандисты.

Александр Вайнберг стал сенатором в РФ / фото: nnov.er.ru

Владимир Путин и группа "Любэ"

История группы "Любэ" тесно связана с российским диктатором Владимиром Путиным и поддержкой его политики. Президент РФ неоднократно называл Николая Расторгуева своим любимым исполнителем, подчеркивая, что коллектив поет "понятным языком о нашей жизни". Эта симпатия подтверждается не только государственными наградами и личным общением — Расторгуев часто вспоминает, как Путин ждал его за кулисами после концерта, чтобы пригласить "на чай", — но и символическими жестами. Именно под хиты "Любэ" Путин выходил к публике в знаковые моменты, в частности в ночь после выборов в 2008 году. Сегодня группа официально считается музыкальным рупором Кремля.

О музыкальной группе: Любэ Любэ — советская и российская рок-группа основана 14 января 1989 композитором Игорем Матвиенко, солистом которой является Николай Расторгуев, сообщает Википедия. Творчество коллектива ориентировано на рок-музыку с использованием элементов авторской и военной песни. Группа занимается пропагандой войны. Не раз посещали оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, где устраивали концерты для пророссийских террористических группировок. Также они незаконно посещали Крымский полуостров.

