Терроризм и бандитизм: президент Польши высказался о действиях России

Анджей Дуда высказался о действиях России в Украине / president.gov.ua

Лидер поляков Анджей Дуда откровенно высказался о преступлениях российских оккупантов в Украине.

По словам Дуды, в Польшу уже прибыло более 2,5 млн украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вторжения России.

Он подчеркнул, что прибыл с коллегами-президентами в Киев, чтобы стать рядом с украинским лидером и пожать ему руку.

"Чтобы сказать, что мы восхищаемся его героизмом, героизмом его команды, всех украинских военных, которые каждый день отдают жизнь за свою Родину", - подчеркнул президент Польши в заявлении по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским вместе с президентами Латвии, Эстонии и Литвы.

Дуда отметил, что во время визита в освобожденных населенных пунктов в Киевской области видел два лица этой войны. Первое - украинские военные, которые сражались с российскими оккупантами, соблюдая все правила и принципы войны.

"И мы видели второе лицо этой войны, которое сложно понять... Это бомбардированные жилые массивы, уничтоженные жилые дома. Не военные объекты, а обычные дома, где живут обычные люди... Я видел эти руины на телевидении, а теперь увидел их в реальной жизни. Сложно в это поверить. Поэтому я сказал господину президенту Зеленскому, что это не война, а терроризм... это жестокость и бандитизм...", - сказал он.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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