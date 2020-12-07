Тихановская обозвала Лукашенко "тунеядцем" и раскрыла концепцию новых выборов

Светлана Тихановская / Reuters

В Беларуси главным тунеядцем является Александр Лукашенко, заявила лидер объединенной оппозиции Светлана Тихановская.

"Каждую неделю его (Лукашенко, - ред.) "самозанятость" приносит стране миллионные убытки", - говорится в сообщении в ее Telegram-канале.

Она напомнила, что каждую неделю режим Лукашенко увольняет честных людей и разоряют честные бизнесы.

"Каждую неделю из-за него белорусы вынуждены покидать страну и вывозить свои компании, потому что иногда это единственный способ выполнять работу и зарабатывать. Лукашенко должен уйти и дать людям возможность работать в своей стране", - добавила Тихановская.

Кроме того, она сообщила о подготовке концепции новых выборов в Беларуси.

По ее словам, документ содержит 10 принципов свободных выборов нового президента Беларуси.

"В нынешних реалиях подготовка к выборам может занять от 45 до 60 дней после добровольной отставки президента, освобождения или смещения президента с должности парламентом", - резюмировала Тихановская.

Концепция новых выборов в Беларуси изложена на сайте Тихановской.

Отметим, что ранее Александр Лукашенко провел совещание о работе экономики в 2020 году и проектах прогноза развития страны на 2021-й год, передает БелТА.

Читайте такжеАрест или бегство Лукашенко: у Тихановской раскрыли сценарий смены власти"Еще раз хочу подчеркнуть на злобу дня: немедленно на местном уровне (председателям облисполкомов прежде всего и Минскому горисполкому) заняться трудоустройством безработных. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать. Повторяю, как бы непопулярно это ни звучало: сегодня не работающий, шатающийся человек - это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления, и мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом некоторых еще содержим в местах не столь отдаленных", - заявил Лукашенко.

Протесты в Беларуси: