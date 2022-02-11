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"Тир в поле": российские танки застряли в грязи под Ростовом

11 февраля 2022, 12:49

Видео того, как танки ВС РФ "утонули" в грязи в поле, опубликовал блогер Анатолий Штефан. Кадры спровоцировали множество ироничных комментариев.

танки
Российские танки не могут сдвинуться с мокрой земли / скриншот

В Сеть попало видео, как в Ростовской области российские танки застряли в болоте.

11 февраля там проходят военные учения со стрельбой танков, боевых машин пехоты и артиллерии.

Видео того, как танки ВС РФ "утонули" в грязи в поле, опубликовал в Twitter украинский ветеран войны и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц)

"Пишут предварительно, что в богатыри в Ростовской области снова не доехали!", — подписал свое видео автор.

Как видно на ролике, помогает технике выбраться из грязи экскаватор.

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Украинцы оставили под видео ироничные комментарии: "Что-то у вторжителей пошло не так", "Тир в поле", "А говорили, что танки грязи не боятся...".

Как сообщал Главред, 10 февраля в Беларуси стартовали российско-белорусские военные учения Союзная решимость-2022.

К учениям привлекли органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа РФ. Продлятся учения до 20 февраля.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман назвала учения Союзная решимость "эскалацией, но никак не деэскалацией".

Тем временем Россия продолжает перебрасывать войска и технику в Беларусь и аннексированный Крым. Новые спутниковые снимки обнародовала американская компания Maxar Technologies.

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