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"Только старт переговоров": эксперт оценил сведения о готовности Байдена встретиться с Путиным

23 декабря 2022, 14:17
Эксперт Виталий Кулик напомнил - существует язык политики, который предполагает возможность всегда оставлять путь для переговорного процесса.
Путин, Байден
Эксперт оценил сведения о готовности Байдена встретиться с Путиным / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Других вариантов для переговоров между США и Россией − кроме деоккупации – нет. Именно так оценил в интервью Главреду директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик информацию, озвученную в рамках президента Зеленского в Вашингтон − о том, что президент Джо Байден готов встретиться лично с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Очевидно, что существует язык политики, который предполагает возможность всегда оставлять путь для переговорного процесса. Белый дом и большинство его спикеров указывают на то, что не видят готовности России к таким переговорам, но никогда не закрывали для них возможности. Впрочем, они выдвигали определенные условия для таких переговоров, которые, в частности, будут отражены в "Формуле мира" от Зеленского - деоккупации Украины, наказания виновных, репарации и ряда других моментов, чтобы можно было бы хотя бы начать какие-то предметные переговоры с Россией. То есть других вариантов для переговоров нет - лишь деоккупация. А в нашем понимании - это по крайней мере освобождение территорий по состоянию на 1991 год. Как по мне, это будет только началом переговоров, дальнейшие будут продолжаться уже с пост-Россией, то есть теми государствами, которые образуются на территории нынешней РФ после свержения режима Путина и будут касаться репараций", − подытожил он.

Визит президента Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря поехал с визитом в США. Украинский гарант отправился в первую международную поездку с момента полномасштабного нападения России. Он провел встречу с президентом Штатов Джо Байденом, американскими высокопоставленными чиновниками и выступил в Конгрессе.

В ходе совместной пресс-конференции Байден заявил, что Украине передается батарея ЗРК Patriot. Кроме того, по его словам, 50 государств отправят Киеву более 2 тысяч танков, другой бронетехники, 800 артиллерийских систем, более 2 миллионов артиллерийских снарядов и больше 50 MLRS.

Президента Украины Владимира Зеленского во время его выступления в Конгрессе США парламентарии приветствовали стоя и аплодисментами.

Зеленский призвал Штаты усилить военную поддержку Украины и сказал, что битва за Бахмут на Донетчине определит, как будут развиваться события в дальнейшем. Кроме того, Зеленский отметил, что Киев не просит Вашингтон отправлять своих солдат на войну РФ против Украины.

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