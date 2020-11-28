Трамп готовит сюрприз: СМИ узнали, что ждет Байдена в день инаугурации

Дональд Трамп и Джо Байден / Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп начал рассматривать варианты своего участия в следующих выборах в 2024 году.

Как пишет The Daily Beast, хозяин Белого дома может объявить о намерении баллотироваться на пост главы государства в день инаугурации Джо Байдена в январе 2021 года.

Трамп обсуждает со своими советниками вопросы, связанные с началом своей предвыборной кампании за четыре года до выборов, пишет издание.

Также отмечается, что Трамп может объявить о намерении принять участие в выборах и в течение предпоследней недели января, если будет официально подтверждена победа Байдена на всеобщих выборах.

В материале подчеркивается, что около 47% американцев поддерживают участие Дональда Трампа в выборах президента в 2024 году.

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