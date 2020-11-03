Трамп откровенно высказался о теракте в Вене

Трамп высказался о теракте в Вене / Reuters

Президент США Дональд Трамп отреагировал на кровавый теракт в Вене. Американский лидер заявил, что нападения на мирных людей должны прекратиться.

Глава Белого дома добавил, что США поддерживают Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с террористами. "Наши молитвы с жителями Вены после очередного подлого террористического акта в Европе", — написал Трамп в Twitter.

Отметим, джихадисты назвали стрельбу в Вене расплатой за участие Австрии в коалиции США против Исламского государства, сообщила в Twitter американская организация SITE Intelligence group, занимающаяся отслеживанием деятельности террористов в Сети.

"Джихадисты заявили, что атака в Вене является частью расплаты за участие Австрии в руководимой США коалиции", - указано в сообщении.

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