Трамп откровенно высказался о теракте в Вене

Глава Белого дома сказал, что США поддерживают Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с террористами
Президент США Дональд Трамп отреагировал на кровавый теракт в Вене. Американский лидер заявил, что нападения на мирных людей должны прекратиться.
Глава Белого дома добавил, что США поддерживают Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с террористами. "Наши молитвы с жителями Вены после очередного подлого террористического акта в Европе", — написал Трамп в Twitter.
Отметим, джихадисты назвали стрельбу в Вене расплатой за участие Австрии в коалиции США против Исламского государства, сообщила в Twitter американская организация SITE Intelligence group, занимающаяся отслеживанием деятельности террористов в Сети.
"Джихадисты заявили, что атака в Вене является частью расплаты за участие Австрии в руководимой США коалиции", - указано в сообщении.
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