Трамп сделал смелое заявление о пересчете голосов в Джорджии

Трамп сделал заявление о пересчете голосов в Джорджии / Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп потребовал остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате Джорджия. Избирательные комиссии должны начать сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с подписями, оставленными избирателями при регистрации.

"Ручной пересчет голосов, который идет в Джорджии — это пустая трата времени. Он не показывает совпадающие подписи", - сообщил Трамп на своей странице в Twitter.

В то же время сторонники Трампа вышли на улицы Вашингтона в его поддержку на выборах главы государства. Сотни людей собрались на Freedom Plaza, неподалеку от Белого дома.

Как сообщает NBC4 Washington, люди держат в руках американские флаги и требуют прекратить кражу голосов. Многие пришли в футболках и кепках с надписью Make America Great Again!, то есть "Сделаем Америку снова великой!", - предвыборного лозунга Трампа 2020 года.

Часть митингующих направилась к зданию Верховного суда в знак протеста против результатов выборов, которые, по мнению сторонников американского лидера, были сфальсифицированы.

Свой митинг проводит и группа противников действующего президента. Между группами митингующих наблюдаются небольшие стычки.

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