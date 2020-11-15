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Трамп сделал смелое заявление о пересчете голосов в Джорджии

15 ноября 2020, 07:24

По словам действующего президента США, ручной пересчет голосов, который идет в Джорджии — это пустая трата времени.

Трамп
Трамп сделал заявление о пересчете голосов в Джорджии / Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп потребовал остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате Джорджия. Избирательные комиссии должны начать сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с подписями, оставленными избирателями при регистрации.

"Ручной пересчет голосов, который идет в Джорджии — это пустая трата времени. Он не показывает совпадающие подписи", - сообщил Трамп на своей странице в Twitter.

В то же время сторонники Трампа вышли на улицы Вашингтона в его поддержку на выборах главы государства. Сотни людей собрались на Freedom Plaza, неподалеку от Белого дома.

Как сообщает NBC4 Washington, люди держат в руках американские флаги и требуют прекратить кражу голосов. Многие пришли в футболках и кепках с надписью Make America Great Again!, то есть "Сделаем Америку снова великой!", - предвыборного лозунга Трампа 2020 года.

Часть митингующих направилась к зданию Верховного суда в знак протеста против результатов выборов, которые, по мнению сторонников американского лидера, были сфальсифицированы.

Свой митинг проводит и группа противников действующего президента. Между группами митингующих наблюдаются небольшие стычки.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

  • По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.
  • Президент США Дональд Трамп обвинил своих оппонентов по предвыборной гонке в фальсификациях на выборах главы государства.
  • Дональд Трамп заявил, что готов уйти со своего поста, если его соперник Джо Байден выиграет выборы без нарушений.
  • Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что после окончания избирательного процесса в США начнется процесс плавной передачи власти второй администрации президента Дональда Трампа. Он также обратился к зарубежным лидерам, поздравившим Байдена с победой на президентских выборах, напомнив, что подсчет голосов пока не завершен.

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