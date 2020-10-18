Трамп случайно понизил в должности Макрона

Президент США привселюдно оговорился и присвоил президенту Франции другую должность.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который ранее вылечился от коронавируса, оговорился и случайно понизил в должности своего французского коллегу Эммануэля Макрона. 74-летний глава Белого дома назвал Макрона премьер-министром Франции. Сказал он это на предвыборном митинге в Мичигане.
Об этом сообщает France24.
По информации, Трамп говорил о старом торговом соглашении с Канадой и Мексикой, которое он назвал невыгодным для Америки и настаивал на пересмотре условий. Потом он обратил внимание на Макрона и Парижское соглашение об изменении климата.
"Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела, как там соглашение? Дела у соглашения не очень", — сказал Трамп.
Отметим, на данный момент французским премьер-министром является Жан Кастекс, назначенный самим Макроном.
В издании отметили, что раньше Трамп наслаждался дружелюбными отношениями с Макроном, но их связи с годами охладились и характеризовались так называемой войной рукопожатий, в которой Макрон имитировал склонность президента США сильно трястись и не отпускать.
На двусторонней встрече в 2019 году во Франции Макрон так крепко сжал руку Трампа, что оставил на ней белый отпечаток большого пальца.
Странные заявления Трампа – о чем сообщалось ранее:
- Президент США Дональд Трамп на своем предвыборном митинге в Гринвилле (штат Северная Каролина) заявил ‒ по популярности он уступает только Иисусу Христу.
- До того американский лидер на митинге забавно станцевал под песню Y.M.C.A. участников американской диско-группы и гей-икон Village People, а потом азартно хлопал в ладоши вместе со всем залом.