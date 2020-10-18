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Трамп случайно понизил в должности Макрона

18 октября 2020, 09:03

Президент США привселюдно оговорился и присвоил президенту Франции другую должность.

Макрон Трамп
Трамп понизил в должности Макрона / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который ранее вылечился от коронавируса, оговорился и случайно понизил в должности своего французского коллегу Эммануэля Макрона. 74-летний глава Белого дома назвал Макрона премьер-министром Франции. Сказал он это на предвыборном митинге в Мичигане.

Об этом сообщает France24.

По информации, Трамп говорил о старом торговом соглашении с Канадой и Мексикой, которое он назвал невыгодным для Америки и настаивал на пересмотре условий. Потом он обратил внимание на Макрона и Парижское соглашение об изменении климата.

"Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела, как там соглашение? Дела у соглашения не очень", — сказал Трамп.

Отметим, на данный момент французским премьер-министром является Жан Кастекс, назначенный самим Макроном.

В издании отметили, что раньше Трамп наслаждался дружелюбными отношениями с Макроном, но их связи с годами охладились и характеризовались так называемой войной рукопожатий, в которой Макрон имитировал склонность президента США сильно трястись и не отпускать.

На двусторонней встрече в 2019 году во Франции Макрон так крепко сжал руку Трампа, что оставил на ней белый отпечаток большого пальца.

Странные заявления Трампа – о чем сообщалось ранее:

новости США Дональд Трамп Эммануэль Макрон
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