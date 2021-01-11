Трамп высказал мнение о вероятном импичменте – Bloomberg

Трамп уверен, что его не будут отстранять от должности / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп высказал мнение, что не верит в то, что вице-президент Майкл Пенс и члены Конгресса не будут использовать 25-ю поправку к Конституции Штатов, чтобы отстранить его от должности.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Пенс резко выступил против импичмента.

По данным источников, вице-президент считает, что не следует отстранять Трампа "в связи с непригодностью исполнять свои обязанности" и самому стать исполняющим обязанности главы государства.

Один из сенаторов рассказал журналистам, что никогда не видел Пенса таким злым". Очевидцы утверждают, что вице-президент уже несколько дней не разговаривал с Трампом после штурма Капитолия.

Источники утверждают, что реакция Пенса может все же усугубить ситуацию, обернув ее не на пользу действующему президенту.

Однако Трамп со своими советниками считают, что импичмент маловероятен, и демократы преувеличивают.

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