Трамп высказал мнение о вероятном импичменте – Bloomberg

Американский лидер не верит, что его могут отстранить от должности.
Действующий президент США Дональд Трамп высказал мнение, что не верит в то, что вице-президент Майкл Пенс и члены Конгресса не будут использовать 25-ю поправку к Конституции Штатов, чтобы отстранить его от должности.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Пенс резко выступил против импичмента.
По данным источников, вице-президент считает, что не следует отстранять Трампа "в связи с непригодностью исполнять свои обязанности" и самому стать исполняющим обязанности главы государства.
Один из сенаторов рассказал журналистам, что никогда не видел Пенса таким злым". Очевидцы утверждают, что вице-президент уже несколько дней не разговаривал с Трампом после штурма Капитолия.
Источники утверждают, что реакция Пенса может все же усугубить ситуацию, обернув ее не на пользу действующему президенту.
Однако Трамп со своими советниками считают, что импичмент маловероятен, и демократы преувеличивают.
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Новости США
9 января в компании Twitter приняли решение навсегда заблокировать личный аккаунт президента США Дональда Трампа. В его публикациях увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
6 января в Вашингтоне во время заседания Конгресса США по вопросу утверждения итогов выборов президента, победу в которых одержал "демократ" Джо Байден, у Капитолия произошли беспорядки. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и попытались устроить штурм.
Действующий президент Дональд Трамп заявил, что он по-прежнему не признает итогов выборов главы государства, однако призвал своих сторонников прекратить протесты.
В руководстве Палаты представителей уже заявили, что если Трамп добровольно не уйдет в отставку в связи с событиями у Капитолия, "демократы" инициируют процедуру импичмента.