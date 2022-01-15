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Тройной удар по России и поддержка Украины: дипломат назвал Западу сценарий для борьбы с Москвой

15 января 2022, 07:10
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США и НАТО увидели, что договариваться с Россией на цивилизованном уровне невозможно, считает Олег Шамшур.

Украина,флаг
Запад должен усилить санкции и укрепить военное сотрудничество с Украиной – дипломат / УНИАН

Дискуссии Запада и РФ по вопросам безопасности ожидаемо не привели к результатам. Переговоры показали единство позиции США и Европы, а также отсутствие возможности договориться с Москвой на цивилизованном уровне. Для того чтобы оказать влияние на Россию, западному миру следует серьезно ужесточить санкции, укрепить военно-техническое сотрудничество с Украиной и приложить политические усилия. Об этом заявил бывший украинский посол в Штатах Олег Шамшур.

В эфире телеканала Украине 24 он рассказал о том, что переговоры Запада и России ожидаемо завершились отсутствием результата. Россияне услышали позицию представителей США и НАТО и не согласились с их мнением. Однако дискуссия продемонстрировала единство западного мира и невозможность цивилизованно договариваться с Москвой.

Читайте такжеПолучение Украиной статуса "страны НАТО+": Россия приближается к финалу"Заявления Йенса Столтенберга (генеральный секретарь НАТО), Венди Шерман (заместитель госсекретаря США) и других были услышаны россиянами. Понятно, что они с ними не согласны. Также понятно, что на какой-то практический результат этих переговоров никто не рассчитывал. Ожидания были довольно низкими с самого начала. Но я считаю, что есть два позитивных результата. Во-первых, мы увидели единую и четкую позицию Запада — и США, и наших европейских партнеров. С другой стороны, если кто-то имел иллюзии, что с россиянами о чем-либо можно договориться дипломатически, цивилизованно, они увидели, что это невозможно", - отметил дипломат.

По его словам, переговоры, вполне возможно, будут продолжаться, но положительных сдвигов не будет. Чтобы изменить ситуацию, Западу нужно радикально усилить санкции против России, выйти на другой уровень военного сотрудничества с Украиной и приложить политические усилия.

"Очевидно, исходя из некоторых заявлений, встречи будут продолжаться. Я лично считаю, что они закончатся ничем, и очень важно, чтобы все, кто присутствует от Запада, имели четкую чистую голову и понимали, что дипломатически Россию остановить невозможно. Для этого нужны три направления: жесткие радикальные санкции, другой уровень военно-технического сотрудничества с Украиной, политические усилия. Только используя эти три направления, можно достичь нашей общей цели — остановить агрессора", - подчеркнул Олег Шамшур.

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Переговоры Запада и РФ по безопасности

Запад и РФ с 10 по 13 января провели серию переговоров по безопасности в Европе. Дискуссии прошли на фоне продолжения концентрации войск России у границ Украины и обвинений Москвы в угрозах Североатлантического альянса российским рубежам.

Представитель США на переговорах с Россией Венди Шерман сказала, что уступок Москве по вопросам НАТО и Украины со стороны Вашингтона не будет. Россияне не получат гарантии относительно нерасширения Альянса на восток и невступления Украины в военно-политический блок Запада.

Российский делегат Сергей Рябков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. Однако Москва требует гарантий от Вашингтона, согласно которым Украина и Грузия никогда не присоединятся к НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров Альянса с Россией подчеркнул, что вопрос вступления Украины в коллективный блок безопасности Запада будет решаться Киевом и странами-участниками Альянса. Россия не может блокировать политику блока по вопросам интеграции новых государств.

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