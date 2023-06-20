Тука пояснил, кто 'вбрасывает' в оборот слухи о проблемах Путина

По мнению Георгия Туки, слухи о проблемах русского диктатора есть ничто иное, как новый этап пресловутой подковерной борьбы в Кремле.

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Тука убежден, что в путинском окружении есть люди, озабоченные замораживанием конфликта / колаж: Главред: фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Все вбросы о проблемах Путина с управлением страной-агрессором Россией и в ведении захватнической войны против Украины организуются кремлевской верхушкой. Об этом в интервью Главреду сказал экс-заместитель главы МинВОТ, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука.

"Если обобщить, это может быть выгодно тем высокопоставленным чиновникам (я предполагаю, что имена этих людей очень известны), которые стоят прямо за спиной Путина. Но их тезис заключается в следующем — Путин ведет страну к пропасти, и надо остановиться, потому что иначе России может быть труба. Каким образом можно сейчас остановиться? Исключительно замораживанием конфликта. В этом сейчас и заключается идея, которую Пригожин прямо озвучил, когда заявил о необходимости завершения "СВО", а Затулин плавно подвел к тому, что ни одной из объявленных целей мы не достигли, поэтому не надо дуть в трубы", ‒ сказал он.

По мнению Туки, такие заявления есть ничто иное, как новый этап пресловутой подковерной борьбы в Кремле.

"Поэтому мне кажется, что есть какое-то количество людей. Никто не знает их точного количества, хотя, судя по тезисам, которые разрешено озвучивать Пригожину и из смелости Затулина, эти люди очень влиятельны. Потому что если им разрешается это делать, и никакого наказания они за это до сих пор не понесли, соответственно, они имеют кураторов, которые гарантируют им безопасность. Несмотря на то, что некоторые тезисы абсолютно противоречат тезисам Путина", ‒ подытожил он.

Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Смотрите на интервью Главреду Георгия Туки:

Возможность распада РФ

Ранее министр обороны Алексей Резников прогнозировал, что страну-агрессора РФ ждет развал, а многие ее бывшие регионы объявят о независимости. Он уверен в том, что в отличие от США и ФРГ, Россия – это неестественное образование, собранное принудительно.

Российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что ВСУ должны подтолкнуть страну-агрессора Россию к падению режима российского диктатора Владимира Путина и до полного развала государства-оккупанта. Если не удастся одержать полную победу над Кремлем, то нынешняя война точно будет не последней.

Политический и военный эксперт Евгений Дикий отмечал, что после захода ВСУ в Крым за власть в России будут бороться 40 ЧВК. В стране-агрессоре РФ точно не будет российского майдана", ведь российское общество оказалось неспособным к сопротивлению путинскому режиму. Мятеж в России может возникнуть лишь после прохождения какой-то точки невозврата. Одним из таких сигналов может стать деоккупация Крыма украинскими военными.

Напомним, российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко подчеркнул, что Россию после поражения в войне против Украины ждет смута и возникновение мафиозной войны, в результате чего РФ просто распадется. Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин понимает вероятность такого сценария, но не боится этого, ведь такой вариант событий ему выгоден. Пригожин примет участие в разделе территорий и собственности после распада России.

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