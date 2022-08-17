Турция начала военную операцию в Сирии: был нанесен авиаудар

Турция объявила военную операцию против курдов в Сирии / ntv.com.tr

Турция объявила военную операцию против курдов, которые находятся в Сирии. Жителей приграничных населенных пунктов по громкоговорителям предупредили об опасности. Видео опубликовали в Сети.

Также было замечено турецкую авиацию над приграничным районом Газиантеп. Она летела в сторону линии соприкосновения с Сирией.

Голос Америки сообщает, что Турция нанесла воздушный удар по северу Сирии недалеко от своей границы. Атака произошла к западу от города Кобани. Это все случилось на фоне напряженности между поддерживаемыми США курдскими бойцами и оппозиционными вооруженными формированиями, которых поддерживает Турция.

В результате удара погибли по меньшей мере 11 человек, среди которых оказались и сирийские правительственные солдаты. Сирийские военные подтвердили гибель трех своих солдат и сообщили о том, что ранения получили еще 6 военных. Всего в результате обстрела были ранены 8 человек.

Турецко-сирийский конфликт

Конфликт начался 3 октября 2012 года. Тогда Турция открыла огонь по сирийской территории в ответ на артобстрел, в результате чего погибли 5 человек.

Время от времени на границе проходят обстрелы, столкновения, Турция проводит спецоперации.

В свою очередь сирийские власти пытаются обвинить во всем правительства Турции, США, Катара, Саудовской Аравии и другие страны. Они утверждают, что эти страны якобы финансируют и оказывают военную поддержку террористическим группам. Сирия требовала не вмешиваться во внутренние дела страны.

Напомним, на этой неделе в Украину приедет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. Вместе с Зеленским турецкий лидер хочет поговорить обо всех аспектах отношений между Киевом и Анкарой. А в ходе трехстороннего саммита планируется обсуждение войны, которую Россия развязала против Украины.

Недавно Путин пытался уговорить Эрдогана помочь обойти санкции Запада. Согласно данным, Москва просит, чтобы Анкара помогла ей открыть банковские счета, и позволила покупку доли в нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах Турции. Путину это нужно для сокрытия российского происхождения нефти. Впрочем, утверждает издание, не факт, что турецкое государство пойдет навстречу Кремлю по данным вопросам.

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