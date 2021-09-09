Twitter забанил страницу одиозного российского пропагандиста Попова

Попов / Российская газета

Аккаунт скандально известного телевизионного пропагандиста Евгений Попов был заблокирован в сети микроблогов Twitter. Сейчас при попытке зайти на страницу пользователя @Popovrtr показывает сообщение, что действие учетной записи приостановлено.

"Twitter приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила Twitter", – говорится на странице

В своем Telegram-канале Попов сообщил, что блокировка страницы произошла из-за "нарушении правил в отношении публикации частной информации". Более того, он обвинил администрацию Twitter в политизации - якобы в сервисе выдумали причину для блокировки.

"Причиной якобы стала публикация данных моей общественной приемной. Телефон и адрес. Ау, Twitter, не смешите москвичей! Тоже мне – русского Трампа нашли. Так и напишите – не нравится активная гражданская позиция кандидата в Госдуму", – негодовал он.

Напомним, ранее в России раскрыли зарплаты главных российских пропагандистов, работающих ведущими общественно-политических шоу на государственных каналах РФ. К примеру, Попов за год работы получает 12,9 млн рублей (4,72 млн гривен). А его жена и соведущая Ольга Скабеева ежегодно получает 12,8 млн рублей (4,7 млн грн).

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