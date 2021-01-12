Тысячи сторонников Трампа пойдут в атаку на Капитолий и Белый дом: СМИ назвали дату

Под прицелом сторонников Трампа и Верховный суд США, утверждают американские СМИ.
В день инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая должна состояться 20 января, сторонники Дональда Трампа планируют устроить штурм Капитолия, Белого дома и Верховного суда.
Как сообщает американское издание The Hill со ссылкой на собственные источники, "тысячи экстремистских сторонников президента Дональда Трампа" планируют осуществить попытку штурма Капитолия, Белого дома и Верховного суда. Об этом служба безопасности Конгресса США уже предупредила ряд законодателей.Читайте такжеЯдерный удар от Трампа: в США предупредили об опасности
"По словам источника, знакомого с ходом разговора, законодателям поздно вечером в понедельник сообщили о четырех конкретных вооруженных угрозах в адрес Капитолия, Белого дома и Верховного суда", - подчеркивается в сообщении.
США новости
- Сторонники действующего американского президента Дональда Трампа 6 января провели массовую акцию у Капитолия во время заседания Конгресса США, на котором рассматривался вопрос утверждения победы Джо Байдена на президентских выборах.
- В попытке устроить штурм Капитолия им удалось прорваться в здание Конгресса, после чего произошли столкновения активистов с полицейскими.
- Избранный американский президент Джо Байден назвал события "мятежом" и призвал Трампа обратиться к своим сторонникам с целью прекращения протестов.
- Трамп призвал к завершению протестов, однако подчеркнул, что не намерен признавать итоги выборов президента США.
- 7 января Конгресс США официально утвердил победу Байдена на президентских выборах.
- "Демократы" намерены объявить Трампу импичмент. Действующий американский глава государства заявил, что его отстранение от власти вызовет "огромный гнев".