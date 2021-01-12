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Тысячи сторонников Трампа пойдут в атаку на Капитолий и Белый дом: СМИ назвали дату

12 января 2021, 22:29

Под прицелом сторонников Трампа и Верховный суд США, утверждают американские СМИ.

В Вашингтоне сторонники Дональда Трампа прорвались в Капитолий
В США ожидают нового штурма Капитолия в день инаугурации Байдена / Reuters

В день инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая должна состояться 20 января, сторонники Дональда Трампа планируют устроить штурм Капитолия, Белого дома и Верховного суда.

Как сообщает американское издание The Hill со ссылкой на собственные источники, "тысячи экстремистских сторонников президента Дональда Трампа" планируют осуществить попытку штурма Капитолия, Белого дома и Верховного суда. Об этом служба безопасности Конгресса США уже предупредила ряд законодателей.Читайте такжеЯдерный удар от Трампа: в США предупредили об опасности

"По словам источника, знакомого с ходом разговора, законодателям поздно вечером в понедельник сообщили о четырех конкретных вооруженных угрозах в адрес Капитолия, Белого дома и Верховного суда", - подчеркивается в сообщении.

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