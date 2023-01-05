Высокопоставленный представитель администрации Байдена предсказал, что ожесточенные бои на востоке Украины будут продолжаться еще несколько месяцев.

У Байдена не ждут скорой победы Украины на востоке над Россией - Sky News / коллаж фото УНИАН

Власти США не ждут, что битва на востоке Украины закончится в ближайшее время. Об этом сообщает британский портал Sky News со ссылкой на неназванный источник в администрации президента Байдена.

"Бои (в Донецке) все еще довольно ожесточенные. то, что мы наблюдаем в Бахмуте, мы должны ожидать и в других местах вдоль фронта, что в ближайшие месяцы боевые действия будут продолжаться", — сказал чиновник.

Районный центр в Донецкой области, Бахмут, сейчас практически лежит в руинах, поскольку в течение нескольких месяцев ежедневно подвергался обстрелам российской артиллерии. Бои там были особенно жесткими, и их справедливо называли "мясорубкой".

Высокопоставленный представитель администрации Байдена предсказал, что ожесточенные бои на востоке Украины будут продолжаться еще несколько месяцев.

Дело в том, что если Россия получит контроль над городом, то она сможет использовать его в качестве трамплина для продвижения к более крупным городам Краматорску и Славянску.

Ситуация в Бахмуте

Главарь русской частной военной кампании Вагнера Евгений Пригожин придумал нелепое оправдание провальным действиям оккупантов в Бахмуте. По его словам, украинские военные якобы создали "пятьсот линий обороны". При этом российские террористы пожаловались на то, что оккупантам уже не хватает вооружений и боеприпасов.

В Институте изучения войны считают, что "повар" Путина фактически признал, что войска РФ не могут захватить Бахмут.

Заместитель командира 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады НГУ Владимир Назаренко рассказал, что российские оккупанты, которые пытаются штурмовать под Бахмутом в Донецкой области, несут огромные потери. Их штурмовые группы теряют 80% своего состава.

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