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У Байдена отговаривают Путина от вторжения в Украину и готовят крушащие санкции против РФ – СМИ

25 ноября 2021, 19:58
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Встреча Байдена и Путина действительно может состояться, считают журналисты The New York Times.

Путин
Запад может ввести жесткие санкции против России и окружения Путина - американские СМИ / Reuters

Администрация Джо Байдена пытается отговорить президента РФ Владимира Путина от военной операции против Украины. Вашингтон работает с Европой над согласованием новых санкций в отношении России, среди которых ограничения в отношении российских банков, производителей энергии и окружения Путина. Людям из орбиты Кремля могут запретить пользоваться банковскими картами Visa и Mastercard и посещать страны Евросоюза.

Американское издание New York Times пишет, что команда Байдена пытается отговорить Путина от военного вторжения в Украину. В связи с такой ситуация встреча президентов США и России действительно может состояться.Читайте такжеКорабли, ПТРК и боеприпасы: Украина получила от США мощную военную поддержку для сдерживания России

В то же время Белый дом рассматривает возможность расширения санкций против России и проводит соответствующие консультации с Европой. По мнению эксперта Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор, может обсуждаться вопрос ограничений против российских банков, производителей энергии и окружения Владимира Путина.

Эксперт подчеркнула, что речь может идти о запрете для близких к Кремлю людей на использование банковских карт Visa и Mastercard, а также ограничении на посещение стран Евросоюза.

Войска России у границ Украины

Журналисты американских изданий The Washington Post и Politico ранее в своих материалах указали, что Россия стягивает войска к границе Украины. в качестве подтверждения своих аргументов они показали спутниковые снимки передвижения российских военных подразделений.

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В НАТО установили большое скопление российских войск у границ Украины. Причем в блоке безопасности Запада полагают, что Россия может пойти на военное вторжение в украинское государство.

Посол в Германии Андрей Мельник сказал, что в Киеве серьезно опасаются военного вторжения России в Украину и повторения ситуации 2014 года, когда российские войска оккупировали Крым и Донбасс.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в том, что Киев якобы намерен попытаться освободить Донбасс силовым путем. Он назвал, дескать, такие меры "красными линиями" для Москвы.

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