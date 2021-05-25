У Байдена сделали заявление об обвинениях России в "угоне" самолета в Минске

У США нет данных о том, что РФ причастна к посадке белорусскими властями самолета в Минске, сказала Джен Псаки.
Официальный Вашингтон не обвиняет Москву в причастности к посадке белорусскими властями самолета рейса Ryanair в Минске. Штаты не указывали на то, что у американских властей есть такие подозрения. Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки.
Как сообщила она в ходе брифинга во вторник, 25 мая, в Штатах не думают, что российские власти причастны к инциденту с самолетом в Минске.
"Мы не считаем, что это имело место", - сказала Псаки.
Также пресс-секретарь Белого дома добавила, что и ранее в Вашингтоне таких версий не озвучивали.Читайте такжеВ Лондоне намекнули, что за "угоном" самолета Ryanair в Минске стоит Москва
"Я никоим образом вчера не указывала на то, что мы так считали, и в этом плане ничего не изменилось", - подчеркнула Джен Псаки.
Инцидент с самолетом рейса Ryanair в Минске
- Самолет компании Ryanair 23 мая летел из Афин в направлении Вильнюса, однако вынужден был приземлиться в Минске после того, как в Беларуси предупредили о том, что власти получили письмо о "бомбе на борту". Взрывных устройств в самолете не обнаружили.
- Этим рейсом летел Роман Протасевич – основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta, освещавшего события, связанные с протестами в Беларуси. Протасевича задержали вместе с его девушкой – Софией Сапегой.
- В Великобритании допускают, что Россия может быть причастна к инциденту с самолетом в Минске. В ходе парламентских дискуссий британцы обсудили возможность введения санкций не только против СП-2, но и в отношении газопровода Ямал-Европа, который проходит через Беларусь.
Автор: Андрей Ганжа