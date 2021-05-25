У Байдена сделали заявление об обвинениях России в "угоне" самолета в Минске

Самолет рейса Ryanair экстренно приземлился в Минске 23 мая из-за заявления белорусов о "бомбе" на борту / Reuters

Официальный Вашингтон не обвиняет Москву в причастности к посадке белорусскими властями самолета рейса Ryanair в Минске. Штаты не указывали на то, что у американских властей есть такие подозрения. Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки.

Как сообщила она в ходе брифинга во вторник, 25 мая, в Штатах не думают, что российские власти причастны к инциденту с самолетом в Минске.

"Мы не считаем, что это имело место", - сказала Псаки.

Также пресс-секретарь Белого дома добавила, что и ранее в Вашингтоне таких версий не озвучивали.Читайте такжеВ Лондоне намекнули, что за "угоном" самолета Ryanair в Минске стоит Москва

"Я никоим образом вчера не указывала на то, что мы так считали, и в этом плане ничего не изменилось", - подчеркнула Джен Псаки.

Инцидент с самолетом рейса Ryanair в Минске