У друга Путина Орбана признались в кознях Украине на пути в НАТО и разразились оскорблениями

Премьер Венгрии Виктор Орбан приедет в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским, дескать, в том случае, если будут решены "проблемные вопросы".

Орбан может приехать в Киев в том случае, если Украина, дескать, выполнит языковые требования Венгрии / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Визит скандального премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Украину, мол, состоится в том случае, если Киеву и Будапешту удастся урегулировать "спорные двухсторонние вопросы". Венгерское государство обвиняет Украину, дескать, в "пренебрежении правами человека и правами на свободное использование языков". Об этом заявил руководитель канцелярии главы правительства Венгрии Гергей Гуйяш.

Как сообщает Blikk, он сказал о том, что Орбан поедет в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским в случае, если стороны урегулируют "проблемные вопросы". Один из них, по мнению венгерских властей – языки обучения в школах.

"Существует ряд вопросов с Киевом, которые не без основания обострили отношения между двумя странами в последние годы. Если есть какие-то из них, которые можно решить, это (визит) имело бы смысл", - сказал руководитель Офиса Орбана.

видео дня

По его словам, поездка Орбана должна привести к решению таких "вопросов".

"Когда страна находится в состоянии войны, нужно четко расставлять приоритеты, поэтому мы поддерживаем Украину финансово и не извиняемся, но в сентябре обучение в школах начнется со строгими ограничениями на использование языка", - заявил Гуйяш.

Более того, глава канцелярии Орбана признал, что Венгрия блокирует диалог Украины с Североатлантическим альянсом и обвинил Киев в якобы "пренебрежении правами человека" и "правом на свободное использование языков".

"(Встреча Орбана и Зеленского, - ред.) была бы также в интересах Украины, потому что мы уже давно блокируем их диалог с НАТО, потому что они пренебрегают правами человека и правом на свободное использование языков", - резко подчеркнул Гергей Гуйяш.

Как Венгрия подыгрывает агрессору России

Венгерский премьер Виктор Орбан на один из футбольных матчей сборной Венгрии пришел в шарфе с изображением карты "Великой Венгрии". На шарфе украинское Закарпатье было изображено как часть Венгрии. Причем Орбан даже не извинился за свой "поступок".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с, дескать, "заявлением" в котором призвал президента США Джо Байдена и главу Кремля Владимира Путина провести переговоры по завершению войны против Украины. Примечательно, что Сияйрто фактически призвал к переговорам без участия Киева и сыграл на руку пропаганде Кремля.

Более того, Сийярто недавно ездил, мол, "поговорить о мире в Украине" к председателю Беларуси Александра Лукашенко. О том, что Лукашенко ничего не решает и предоставил территорию своего государства для нападения России на Украину, в Будапеште ничего не сказали.

Скандалы с участием Венгрии: