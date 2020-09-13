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У ФРГ есть шесть вариантов сказать "нет" Северному потоку-2 - СМИ

13 сентября 2020, 07:30

Одним из вариантов может стать национальное ограничение на импорт российского газа.

Северный поток-2
Германия может отказаться от Северного потока-2 / Reuters

У Германии есть шесть вариантов отказа от проекта "Северный поток-2", о судьбе которого активно заговорили после отравления российского оппозиционера Алексея Навального. В частности, она может аннулировать выданные соглашения на строительство или "разрешить" США остановить проект.

Об этом пишет издание Politico.

По данным издания, первым вариантом отказа может стать давление Берлина на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Региональное горное управление Штральзунда для того, чтобы те отозвали разрешения на реализацию проекта. В данном случае оператор газопровода Nord Stream 2 AG сможет подать в суд на Германию и ущерб может достигнуть стоимость самого газопровода – около 9,5 млрд евро.

На втором месте – вариант с судебным процессом с неправительственными организациями, выступающими против реализации проекта. Например, подавшая иск организация Deutsche Umwelthilfe утверждает, что "Северный поток-2" несовместим с климатическими целями страны, а его строительство должно быть заморожено из-за возможного влияния проекта на глобальное потепление.

Третьим вариантом отказа от газопровода, по версии Politico, может стать национальное ограничение на импорт российского газа. Такое ограничение внешней торговли возможно, если необходимо "гарантировать основные интересы безопасности".

Еще один "шаг", который может предпринять Германия – это настоять на общих санкциях Евросоюза или , как вариант, "позволить" выполнить работу по остановке проекта властям США, которые последовательно выступают против его реализации и зимой текущего года ввели против него санкции. Более того, если даже проект будет завершен, его работа может быть осложнена получением лицензии.

Отметим, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря для поставок российского газа в Германию. Оператором строительства выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является ПАО "Газпром".

Северный поток-2 – что об этом говорилось ранее:

  • 12 сентября депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил, что правящая партия — Христианско-демократический союз (ХДС) — намерена "наказать" Россию за отравление оппозиционера Алексея Навального и отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2".
  • 9 сентября польское правительство предложило Германии использовать свою газотранспортную систему в том случае, если Берлин откажется от реализации российского проекта Северный поток-2.
  • 8 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение по будущему проекта "Северный поток 2" из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального будет "не германским, а европейским".
  • 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы. По словам главы МИД Германии, ситуацию с Навальным не стоит сужать до дискуссий о строительстве "Северного потока-2". Маас уточнил, что свыше 100 компаний, половина которых немецкие, участвуют в строительстве газопровода. Кроме того, в реализации "Северного потока-2" задействованы 12 стран ЕС.

Северный поток-2 новости Германии
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