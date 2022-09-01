У Кулебы набросились на Лаврова из-за его новых скандальных угроз

Украина выражает полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Молдовы.
В России называли одним из поводов вторжения в Украину якобы "защиту русскоязычного населения". Теперь в стране-агрессоре заговорили о защите русскоязычных в Молдове.
"(Министр иностранных дел РФ - ред.) Лавров говорит, что Москва приложит все усилия для защиты русскоязычного населения в Молдове. Мы это видели. Это был именно тот фальшивый повод, который Россия использовала для оправдания своего вторжения в Украину", - написал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter.
Украина выражает полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Молдовы.
Что заявил Лавров
Вчера, 31 августа, выступая перед студентами в МГИМО, Лавров заявил, что Россия защитит русскоязычное население Молдовы.
Добавим, что якобы "защита русскоязычного населения" в Украине РФ называла одной из причин для вторжения в нашу страну.
Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес Молдовы после того, как Кишинев выразил готовность присоединиться к санкциям против России. Он грозит отказом Москвы продавать молдавскому государству энергоресурсы и военной угрозой из Приднестровья в случае, мол, "попытки" Румынии присоединить Молдову.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ставит своей целью расширение границ и считает постсоветские государства своей собственностью. Под ударом страны-агрессора могут оказаться Молдова, Польша, Латвия, Литва и Эстония. Такая ситуация приведет к очень серьезному кризису политики безопасности Североатлантического альянса.
Читайте также:
- Если Россия бросит десант на Змеиный, она может попытаться захватить Одессу и Молдову – Жданов
- Президент Молдовы потребовала немедленно вывести российские войска из Приднестровья
- Бывшего президента Молдовы Додона задержали по делу о коррупции и госизмене