У Кулебы набросились на Лаврова из-за его новых скандальных угроз

Лавров, войска РФ / Reuters

В России называли одним из поводов вторжения в Украину якобы "защиту русскоязычного населения". Теперь в стране-агрессоре заговорили о защите русскоязычных в Молдове.

"(Министр иностранных дел РФ - ред.) Лавров говорит, что Москва приложит все усилия для защиты русскоязычного населения в Молдове. Мы это видели. Это был именно тот фальшивый повод, который Россия использовала для оправдания своего вторжения в Украину", - написал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter.

Украина выражает полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Молдовы.

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Что заявил Лавров

Вчера, 31 августа, выступая перед студентами в МГИМО, Лавров заявил, что Россия защитит русскоязычное население Молдовы.

Добавим, что якобы "защита русскоязычного населения" в Украине РФ называла одной из причин для вторжения в нашу страну.

Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес Молдовы после того, как Кишинев выразил готовность присоединиться к санкциям против России. Он грозит отказом Москвы продавать молдавскому государству энергоресурсы и военной угрозой из Приднестровья в случае, мол, "попытки" Румынии присоединить Молдову.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ставит своей целью расширение границ и считает постсоветские государства своей собственностью. Под ударом страны-агрессора могут оказаться Молдова, Польша, Латвия, Литва и Эстония. Такая ситуация приведет к очень серьезному кризису политики безопасности Североатлантического альянса.

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