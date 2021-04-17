У Лаврова разразились резким заявлением в адрес Украины

В МИД России негативно отреагировали на планы Киева по интеграции в НАТО
Представитель российского МИД Мария Захарова в негативном контексте высказалась о заявлении президента Украины Владимира Зеленского по вопросу вступления в НАТО и новости о приостановке Канадой тренировочной миссии в украинском государстве из-за вспышки коронавирусной инфекции. Она обвинила Киев в отсутствии государственных интересов, а также национальной политики, и назвала украинский политический курс "сплошной импортной антиукраинской голограммой".
В частности, на своей странице в социальной сети Facebook она процитировала две новости – заявление Зеленского о том, что гарантией безопасности Украины является вступление в НАТО и приостановка канадской тренировочной миссии в Украине из-за СOVID-19.
По ее словам, эти две новости, дескать, свидетельствуют о том, что Украина как государство якобы не проводит грамотную политику в соответствии с государственными интересами.
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"В этом весь киевский режим: ни национальных интересов, ни государственной политики, ни заботы о собственных граждан - одна сплошная импортная антиукраинская голограмма", - почеркнула Мария Захарова.
Заявление МИД России в адрес Украины
- Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 6 апреля выдвинул обвинение Киеву в нарушении "всех минских договоренностей". Он призвал западные страны "повлиять" на Украину с целью выполнения соглашений по Донбассу.
- Представитель МИД РФ Мария Захарова 9 апреля пригрозила Киеву серьезным конфликтом на юго-востоке Украины в том случае, если государство присоединится к НАТО.
- Захарова также подвергла критике инициативу Киева по переносу минского процесса на территорию другого государства и назвала такое предложение "глупостью". При этом она обвинила Киев в попытке срыва Минских соглашений.
- Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 10 апреля обвинил Киев в якобы "нагнетании напряженности" и призвал Вашингтон "оказать влияние" на Украину.