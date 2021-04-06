У Навального раскрыли сценарий новых массовых бунтов в РФ

Массовые акции протеста в РФ / Instagram

Глава сети региональных штабов российского оппозиционера-политзаключенного Алексея Навального Леонид Волков рассказал о подготовке новых массовых акций протеста в РФ.

Как подчеркнул он в интервью Сurrenttime.tv, речь идет об участии порядка 500 тысяч человек.

"Понятно, что 500 тысяч – очень много, 500 тысяч не было на улицах [в России] с 1991 года никогда. Но почему не 600, почему не 300, почему не 800, почему не миллион? Был бы миллион – мы собрали там первые 200–300 тысяч, а потом наступила бы демотивация, потому что все-таки до миллиона очень далеко и затянулось бы надолго. Было бы 300 – мы бы их собрали за два дня, и у нас не было бы собственно кампании. А так получилось отлично", - отметил Волков.

По его словам, сбор голосов участников митинга является инструментом для победы над страхом.

"Все-таки первое препятствие на пути большого митинга – это спонтанность: когда все происходит очень спонтанно, то нет времени, чтобы информация дошла до всех потенциальных участников. А второе, конечно, страх: "Нас выйдет мало, нас побьют". Поэтому мы открыто это декларировали – мы собираем 500 тысяч людей, каждый из которых говорит: "Я выйду, но только если со мной пойдет не меньше чем полмиллиона других". И они видят, что действительно люди набираются во всех городах и городках, во всех дворах", - уточнил глава сети региональных штабов Навального.

"31 января был самый репрессивный митинг в истории России, было арестовано около 6 тысяч человек за один день, что совершенно ужасно. Но если нас пойдет 600 тысяч, то 6 тысяч арестов – самое большое, что пока что могла сделать репрессивная машина, – это всего 1%. И индивидуальные риски для каждого участника при таком масштабе становятся относительно небольшими", - добавил Волков.

Приговор Навальному:

Симоновский районный суд Москвы 2 февраля, принял решение отправить в колонию российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено тремя с половиной года колонии общего режима.

Политик проведет в заключении немного меньше, поскольку несколько месяцев провел под домашним арестом.

Московский городской суд оставил в силе решение Симоновского суда Москвы отправить в колонию общего режима Навального, заменив ему условный срок на реальный по уголовному делу 2014 года.

Отметим, что это стало его первым реальным тюремным сроком.