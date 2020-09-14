У Путина объяснили вопрос кредита Лукашенко и военных баз в Беларуси

В Кремле утверждают, что Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси.
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко не обсуждали вопрос размещения военных баз РФ на территории Беларуси. Выдача Минску кредита не является вмешательством во внутриполитические процессы Беларуси.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, российский и белорусский президенты не обсуждали вопрос размещения военных баз РФ на территории Беларуси в обмен на поддержку Кремлем режима Лукашенко.
"Нет, эти утверждения абсолютно не имеют никакого отношения к реальности, эта тема не обсуждалась", - сказал Песков.
Также он добавил, что в аналогичном контексте стороны не рассматривали выделение Беларуси кредита размером 1,5$ миллиарда долларов.Читайте такжеВ оппозиции Беларуси сделали Москве предупреждение из-за поддержки Лукашенко
"Новый российский кредит Белоруссии нельзя трактовать как вмешательство Москвы в дела Минска. Часть кредита пойдет на рефинансирование предыдущих долгов Белоруссии", - добавил Песков.
Напоследок он подчеркнул, что подобные меры нельзя рассматривать как вмешательство России в политику Беларуси, так как в Москве категорически не ставят перед собой подобной цели.Читайте такжеВстреча Путина с Лукашенко: Тихановская выдвинула обвинение президенту РФ
- Напомним, в понедельник, 14 сентября, состоялся визит действующего президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву.
- На итоговом совместном брифинге с Путиным глава РБ Лукашенко поблагодарил его за поддержку и в противостоянии Минска с Западом.
- Владимир Путин, в свою очередь, пообещал предоставить Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов и подчеркнул, что Беларусь должна самостоятельно решать свои внутриполитические проблемы.