У Путина оценили резерв вооруженных силовиков для вторжения в Беларусь

Силовиков РФ готовят к подавлению протестов в Беларуси / vchaspik.ua

Резерв силовиков, который Россия готова предоставить в качестве помощи Александру Лукашенко, оснащен "разумным количеством" вооружения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, резерв российских силовиков состоит из частей, которые готовы предотвратить какие-либо "экстремистские действия", передает РБК.

В то же время пресс-секретарь Путина отказался отвечать на вопрос о том, входят ли в состав этого резерва подразделения армии или Росгвардии.

"[Резерв] состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике во исполнение обязательств, которые прописаны в договоре о коллективной безопасности и союзном договоре. Ничего не могу сказать про вооружения, [их] разумное количество", — добавил Песков.

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Напомним, Владимир Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

По его словам, Александр Лукашенко попросил сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов, которых могут перебросить для разгона демонстрантов.

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Ранее Александр Лукашенко заявил, что Москва в рамках договоренностей с Минском может оказать всестороннюю военную помощь его режиму по первому требованию.