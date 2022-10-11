У Путина оскалили зубы на США и разразились угрозой эскалации войны против Украины

Песков угрожает Украине усилением войны из-за планов США по поставкам современных ПВО / Коллаж УНИАН

Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы не отступит от целей своей войны против Украины из-за планов США передать украинскому государству современные системы ПВО. Согласно позиции страны-оккупанта, Штаты, дескать, уже "сторона конфликта", а такой шаг приведет к эскалации агрессивной войны со стороны России.

Как сообщает пропагандистское агентство РИА Новости, он сказал о том, что передача США Украине передовых систем противовоздушной обороны, дескать, не остановит агрессию Москвы.

По его словам, США фактически уже стали якобы стороной войны Москвы против Киева, а передача ПВО приведет к тому, что Кремль пойдет на эскалацию военных действий.

"По-русски это "уши торчат", их видно невооруженным взглядом. Поэтому де-факто США уже завязли в этом конфликте. Мы вчера узнали о намерениях по системам ПВО. Да, это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Ракетные удары России по Украине

Страна-агрессор Россия 10 октября нанесла массированные ракетные удары по городам Украины. Оккупанты выпустили более 80 ракет, 43 из них были сбиты.

Установлены попадания по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и городе Киеве.

В результате агрессивной атаки пострадали и погибли люди.

11 октября Москва ударила ракетами по Львову.

Треть города временно осталась без света. Местные власти попросили львовян запастись водой, поскольку могут возникнуть проблемы с водоснабжением.

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