У Путина ответили Лукашенко на заявление, что у Беларуси нет друзей

Россия и Беларусь состоят в одном союзном государстве и являются братьями - Песков / УНИАН

Заявление главы Беларуси Александра Лукашенко о том, что у Минска нет друзей в мире, не относится к России, так как РФ и РБ состоят в одном Союзном государстве и являются братьями, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России. Все-таки мы в одном союзном государстве, и здесь, скорее, мы не друзья, а братья", - подчеркнул спикер Кремля.

В субботу, 13 марта, Лукашенко сказал, что у республики Беларусь нет друзей в мире.

"Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет", - процитировало президента белорусское государственное информагентство Белта.Читайте такжеЛукашенко резко высказался о поглощении Беларуси Россией

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