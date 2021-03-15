У Путина ответили Лукашенко на заявление, что у Беларуси нет друзей

В Кремле напомнили Минску, что Россия и Беларусь состоят в "едином" государстве.
Заявление главы Беларуси Александра Лукашенко о том, что у Минска нет друзей в мире, не относится к России, так как РФ и РБ состоят в одном Союзном государстве и являются братьями, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России. Все-таки мы в одном союзном государстве, и здесь, скорее, мы не друзья, а братья", - подчеркнул спикер Кремля.
В субботу, 13 марта, Лукашенко сказал, что у республики Беларусь нет друзей в мире.
"Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет", - процитировало президента белорусское государственное информагентство Белта.Читайте такжеЛукашенко резко высказался о поглощении Беларуси Россией
Отношения России и Беларуси
- Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 февраля сделал заявление о том, что республика не планирует вносить существенные изменения в формат сотрудничества с РФ в рамках Союзного государства. Беларусь заинтересована в том, чтобы республика оставалась суверенными и независимым государством.
- Однако позже Лукашенко сказал, что в Беларуси должны быть рассмотрены возможные изменения в новую Конституцию государства, которые предусматривают отказ страны от нейтрального статуса.
- В Сочи 23 февраля прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с главой Беларуси Александром Лукашенко. В ходе дискуссии Лукашенко сказал, что процессы интеграции двух государств скоро завершатся.
Автор: Андрей Ганжа