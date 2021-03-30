У Путина прояснили планы по интеграции России и Беларуси

Москва и Минск продолжают реализацию политики по интеграции двух государств, сказал Дмитрий Песков.
На данный момент Россия не собирается присоединять республику Беларусь, однако страны усиливают сотрудничество в интересах двух государств в рамках Союзного договора. Пока Москва и Минск согласовывают механизмы по дальнейшей интеграции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Аргументы и факты.
По его словам, сейчас РФ не рассматривает возможность присоединения белорусского государства, тогда как в Союзном договоре предусмотрены четкие алгоритмы по дальнейшему взаимодействию.
"Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано. Есть союзный договор, где прописана определённая последовательность шагов по углублению интеграции", - утверждает спикер Кремля.
Также он добавил, что в данный момент Россия и Беларусь проводят согласование набора дорожных карт, на базе которых продолжится интеграция.
"Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов", - подчеркнул Дмитрий Песков.Читайте такжеЛукашенко резко высказался о поглощении Беларуси Россией
Интеграция России и Беларуси
- Глава Беларуси Александр Лукашенко 11 февраля заявил, что Беларусь не заинтересована в изменениях механизмов сотрудничества с РФ в рамках Союзного государства. Белорусскую республику устраивает ситуация, при которой страна остается суверенной и независимой.
- Позже Лукашенко поручил изучить сценарий возможного внесения изменений в Конституцию, предполагающих отказ Беларуси от нейтрального статуса.
- В ходе переговоров с Путиным, которые состоялись 23 февраля в Сочи, Лукашенко объявил о том, что процесс усиления сотрудничества двух России и Беларуси уже близок к завершению.