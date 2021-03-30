У Путина прояснили планы по интеграции России и Беларуси

Россия не собирается присоединять Беларусь - Песков / Reuters

На данный момент Россия не собирается присоединять республику Беларусь, однако страны усиливают сотрудничество в интересах двух государств в рамках Союзного договора. Пока Москва и Минск согласовывают механизмы по дальнейшей интеграции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Аргументы и факты.

По его словам, сейчас РФ не рассматривает возможность присоединения белорусского государства, тогда как в Союзном договоре предусмотрены четкие алгоритмы по дальнейшему взаимодействию.

"Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано. Есть союзный договор, где прописана определённая последовательность шагов по углублению интеграции", - утверждает спикер Кремля.

Также он добавил, что в данный момент Россия и Беларусь проводят согласование набора дорожных карт, на базе которых продолжится интеграция.

"Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов", - подчеркнул Дмитрий Песков.Читайте такжеЛукашенко резко высказался о поглощении Беларуси Россией

Интеграция России и Беларуси