У Путина раскрыли новые планы по Нормандскому формату

В Кремле заявили о необходимости продвижения в переговорном процессе по Донбассу.
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились об активизации переговоров на уровне советников лидеров стран Нормандской четверки. Эксперты должны обсудить возможности выхода из сложившейся ситуации на Донбассе.
Как сообщает российское информагентство РИА Новости, пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков в среду, 9 декабря заявил, что Путин и Меркель провели телефонный разговор, в рамках которого была достигнута договоренность о продолжении переговоров на уровне советников.
Российский президент и немецкий канцлер убеждены в том, что сторонам следует "двигаться вперед" по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.
"И вот в этой ситуации невыполнения (решений Парижского саммита) как раз Путин и Меркель решили активизировать работу на экспертном уровне. На уровне помощников, с тем чтобы нащупывать какие-то пути для нахождения развязки из этой ситуации", - сказал Песков.Читайте такжеИллюзии в отношении Донбасса вслед за Кучмой потерял и Кравчук
Переговоры в Нормандском формате
- Советник делегации Киева по информационной политике Алексей Арестович 2 декабря заявил, что Украина настаивает на проведении нового раунда переговоров в Нормандском формате на уровне лидеров государств. Стороны должны подвести итоги попыток выполнения прошлогодних договоренностей и подтвердить стремление к продолжению переговорного процесса.
- Постпред России в ООН Василий Небензя сказал, что Франция и Германия не хотят идти по пути соблюдения Минских соглашений. По этой причине проведение новых саммитов в рамках Нормандского формата становится "нецелесообразным".
- При этом глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук убежден, что переговоры в рамках Нормандского формата все еще могут быть проведены до конца года. По его мнению, встреча могла бы состояться на уровне политических советников.