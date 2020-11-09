У Путина рассказали, почему он не поздравил Байдена с победой на выборах в США

Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравит победителя президентской гонки в США после официального подведения итогов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Путин поздравлял четыре года назад Дональда Трампа сразу после выборов, а Джо Байдена нет, поскольку сейчас в США анонсировано юридическое оспаривание итогов выборов, сообщает УНИАН.

"Предвосхищая ваш возможный вопрос о поздравлении Путина избранному президенту США. Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов", - отметил Песков.

Он обратил внимание на то, что Трамп анонсировал в США юридические процедуры относительно итогов выборов.

"Поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления. Тогда не было анонсов юридического оспаривания", - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента добавил, что Путин неоднократно говорил о том, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что он будет готов к работе с любым избранным президентом США.

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Напомним, по данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков - 270 - для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

В то же время официальные результаты выборов еще не оглашены.