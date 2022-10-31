У Путина выдвинули условия для возобновления "зерновой сделки"

"Зерновая сделка" / pixabay

В России заявили, что они не вышли из зерновой сделки, а приостанавливают ее действие.

В Министерстве обороны России заявили, что работа "зернового коридора" будет приостановлена до прояснения ситуации вокруг атаки 29 октября на корабли Черноморского флота в оккупированном Севастополе.

"Подчеркиваем, что Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие. В связи с этим, движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации", - говорится в заявлении в Telegram

В связи с этим Москва требует от украинской стороны принять дополнительные обязательства и не использовать данный маршрут якобы в военных целях.

"Рассчитываем на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации", - отметили в Минобороны РФ.

Зерновой шантаж РФ

Напомним, ранее минобороны РФ заявило о выходе Москвы из соглашений по вывозу зерна из портов Украины, назвав причиной якобы атаку Украина "против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это было лишь предлогом, и Россия начала заведомо обострять продовольственный кризис еще в сентябре, когда из-за действий ее представителей в Совместном координационном центре около Босфора накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту.

Как известно, представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашение о создании морского коридора для вывоза украинского зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного сроком на 120 дней.

По состоянию на день 29 октября из украинских портов вышло 403 судна с 9,1 млн тонн агропродукции для стран Азии, Европы и Африки.

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