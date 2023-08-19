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У русских даже с резервами нет возможности для прорыва фронта - Генштаб Эстонии

Дмитрий Видоменко
19 августа 2023, 08:43 обновлено 19 августа, 08:48
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Замначальника Генштаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла заявил, что страна-агрессор РФ не сможет собрать новые силы для прорыва фронта в Украине.
Эстония, Русская армия
Активность оккупантов наиболее заметна в направлении Купянска, Сватово и Кременной - Генштаб Эстонии / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Замруководителя Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла заявил, что страна-агрессор Россия не сможет собрать новые силы для прорыва фронта в Украине. Об этом сообщает тамошний портал ERR.

Офицер отметил, что активность оккупантов наиболее заметна в направлении Купянска, Сватово и Кременной.

В то же время, Вендла излучает уверенность, что страна-агрессора Россия набирает в свои оккупационные войска достаточное количество людей для восполнения потерь.

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Вендла подчеркнул, что линия соприкосновения за неделю существенно не изменилась. Он заявил, что Украина добилась успехов на Запорожском направлении в районе населенного пункта Роботино и в направлении Великой Новоселки.

Также он отметил, что позиции украинских сил относительно хорошие на Купянском направлении – река Оскол и местные высоты обеспечивают хорошую основу для работы по защите позиций.

"По большому счету до сих пор продолжается война на истощение, в ходе которой ВСУ пытаются максимально воздействовать на тыловые узлы ВС РФ в Крыму, чтобы не допустить поступления техники в южной части фронта. Российская Федерация, в свою очередь, продолжает наносить удары по важным для Украины объектам, чтобы истощать ресурсы экономики и военной промышленности страны", – сказал Вендла.

При этом офицер заявил, что для достижения заявленных планов по захвату всей территории Донецкой области россиянам придется провести большую мобилизацию либо всерьез увеличить количество контрактников.

"С чисто военной точки зрения мобилизация Российской Федерации была бы необходима для получения большей ударной мощи, но, вероятно, это был бы очень непопулярный шаг с внутриполитической точки зрения, поэтому, согласно действующей данным, режим пока пытается воздержаться от организации новой волны мобилизации", – подытожил Вендла.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось о решающей фазе контрнаступления: ВСУ вводят в бой элитные бригады. Украина недавно перебросила на фронт все бригады, обученные и оснащенные натовской техникой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что союзники готовят Украину к новому контрнаступлению. Запад укрепляет военную промышленность накануне вероятной перспективы затяжной войны на истощение.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о сроках завершения войны. Он заявил, что "мы будем хранить высочайший темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей нашей земли и для всех наших людей".

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