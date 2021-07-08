Удар Евросоюза по России: Шмыгаль рассказал, как Европа может "отключить" Газпрому Северный поток-2

ЕС может ограничить Газпрому использование трубопроводов Опал и Евгал - Шмыгаль / Reuters

У Европейского Союза будет возможность осуществлять регулирования прокачки газа из России по трубопроводу Северный поток-2. Компетентные органы наднационального объединения и вовсе могут ограничить объемы поставок топлива по российской газовой магистрали. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В интервью изданию LRT он рассказал о том, что возможность приостановки прокачки топлива по Северному потоку-2 появилась благодаря требованиям Третьего энергетического пакета Евросоюза. Брюссель может ограничить Газпрому пользование трубопроводами Опал и Евгал в соответствии с европейским законодательством.

"Даже если "Северный поток" заработает, компетентные органы ЕС имеют возможность ограничить использование "Газпромом" трубопроводов "Опал" и "Евгал", которые являются наземными продолжениями как "Северного потока", так и "Северного потока-2" в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский в мае во время встречи с делегацией из США призвал американские и европейские власти остановить строительство СП-2 – проекта, который несет угрозу национальной безопасности украинского государства.

Кандидат на пост Федерального канцлера Армин Лашет говорил, что если Россия нарушит свои обязательства и будет использовать Северный поток-2 против Украины, то Европа в любой момент сможет отключить газопровод.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко сказал, что Газпром начал шантажировать Европу, требуя одобрения достройки и запуска СП-2. Россия уже существенно сократила транзит газа через Украину и ставит ЕС пере выбором: либо Северный поток-2 и дешевый газ, либо проблемы с поставками топлива.

Украинский дипломат Константин Грищенко полагает, что если после парламентских выборов в Германии новым канцлером станет кандидат от Партии зеленых, СП-2 могут остановить на 3-4 года.