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Удары по Черноморскому флоту показали, что Украина победит – начштаба Британии

Андрей Ганчук
28 сентября 2023, 15:08 обновлено 28 сентября, 15:08
Великобритания подготовила десятки тысяч бойцов ВСУ и будет в дальнейшем оказывать военную поддержку Украины для отражения военной агрессии России.
Путин, Черноморский флот
Путин потерял контроль над войной, а Россия ослабла - Тони Радакин / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Украина в войне со страной-оккупантом РФ владеет инициативой на поле боя, что продемонстрировали результативные удары по Черноморскому флоту в захваченном россиянами Крыму. Директор Кремля Владимир Путин потерял контроль над войной, а сама Россия ослабла. Киев одержит победу над Москвой. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Британии Тони Радакин.

Как сообщает пресс-служба правительства Великобритании, Радакин прибыл в Киев вместе с министром обороны Британии Грантом Шарпом и поднял тему о новых обязательствах по оказанию военной помощи Украине.

По словам начальника британского Генштаба, ВСУ сохраняют за собой инициативу на поле боя, а Россия ослаблена. Украина одержит победу в войне.

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"Недавние удары по Черноморскому флоту являются еще одним примером того, как Украина сохраняет инициативу. Путин потерял контроль над войной, которую начал, и, как следствие, Россия ослабла. Этот визит, вместе с моими визитами летом, укрепил мое убеждение в том, что Украина победит. Великобритания будет оставаться с ними на каждом шагу этого пути", - сказал Радакин.

Министр обороны Шаппс акцентировал внимание на том, что Британия, которая подготовила десятки тысяч украинских бойцов, отправила Киеву сотни тысяч боеприпасов и предоставила миллионы фунтов стерлингов экономической и гуманитарной помощи, будет и в дальнейшем поддерживать украинское государство.

ВСУ уничтожили штаб Черноморского флота РФ в Крыму

22 сентября армия Украины поразила штаб Черноморского флота России в оккупированном Севастополе. Минобороны захватчиков признало результативный удар по своему стратегическому объекту. Здание, где располагался штаб ЧФ РФ, фактически разрушено.

Спустя некоторое время в Сети опубликовали видео удара по штабу Черноморского флота РФ. Можно заметить, что было минимум два ракетных попадания по зданию. Системы ПВО оккупантов, вероятно, не сработали.

В Силах специальных операций раскрыли детали точного удара ВСУ по штабу Черноморского флота. Военные сказали, что операция называлась "Крабовая ловушка". Удар по оккупантам нанесли во время их совещания, ликвидирован, в том числе, и высший командный состав ЧФ РФ.

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ВСУ новости Великобритании Черноморский флот Владимир Путин война России и Украины
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