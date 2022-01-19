Угроза блокады пути Украины в НАТО и гарантии от США: в МИД России разразились условием Вашингтону

Россия видит угрозу в том, что Украина становится все более интегрированной в НАТО - Рябков / Фото twitter com mid_rf

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков разразился требованиями к США по вопросу интеграции Украины в Североатлантический альянс. По его словам, гарантии, согласно которым Москва требует, чтобы Украина и Грузия никогда не вступили в блок безопасности Запада, якобы могут быть заменены юридическим обязательством Штатов по отказу голосовать за вступление украинского и других государств в Альянс. Москва готова блокировать путь Украины в НАТО.

Как сообщает ТАСС, если в НАТО не гарантируют, что Украина и Грузия никогда не вступят в военно-политический блок Запада, то Россия может потребовать гарантий, предполагающих односторонние обязательства США отказаться от голосования за евроатлантическую интеграцию Украины, Грузии и других стран. В таком случае россияне якобы могут пойти на компромисс.

Читайте такжеУкраина и НАТО – участники переговоров по безопасности: США назвали условие России"Эта известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого не произойдет никогда. Или в качестве альтернативы, если США возьмут на себя односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию", - сказал дипломат.

Также он добавил, что Москва, дескать, уже рассматривает в качестве угрозы своей безопасности ситуацию, при которой сотрудничество Украины и Североатлантического альянса становится все более серьезным. Россия намерена приложить максимальные усилия, чтобы изменить эту ситуацию и видит разрешение кризиса на базе своих документов по безопасности, предложенных на рассмотрение США.

"Мы видим угрозу в том, что Украина становится все более интегрированной в НАТО, даже без приобретения формального статуса члена организации. Это то, что находится в центре интересов безопасности России. Мы сделаем все возможное, для того чтобы обратить эту ситуацию вспять, ребалансировать эту ситуацию по дипломатическим каналам. И проекты документов, которые были предложены США, - это именно тот путь, которым надо пойти для дипломатического решения", - подчеркнул Сергей Рябков.

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Угроза военного вторжения России в Украину

На фоне концентрации войск РФ у границ Украины и обвинений Москвы в угрозе Североатлантического альянса кордонам российского государства в период с 10 по 13 января состоялась серия переговоров США, НАТО и России.

Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая представляла Вашингтон в дискуссиях, сказала, что американцы не пойдут на уступки россиянам по ряду стратегических вопросов. Гарантий по нерасширению НАТО и отказу Украины от вступления в Альянс не будет.

Российский делегат, замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что Россия не собирается нападать на Украину. Однако Москва, дескать, требует, чтобы Запад гарантировал, что Украина и Грузия никогда не интегрируются в Североатлантический Альянс.

Руководитель НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление о то, что Альянс не пойдет на уступки России по вопросам территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы. Эти государства могут вступить в блок безопасности Запада, а у России нет права вето.

Также Столтенберг отметил, что если РФ пойдет на новое военное вторжение в Украину, блок расширит свое присутствие в Восточной Европе.