УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Угроза блокады пути Украины в НАТО и гарантии от США: в МИД России разразились условием Вашингтону

19 января 2022, 15:55
Прослушать новость
Остановить

В МИД России утверждают, что Москва, дескать, видит угрозы своей безопасности в усиленном сотрудничестве Украины с НАТО.

Сергей Рябков
Россия видит угрозу в том, что Украина становится все более интегрированной в НАТО - Рябков / Фото twitter com mid_rf

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков разразился требованиями к США по вопросу интеграции Украины в Североатлантический альянс. По его словам, гарантии, согласно которым Москва требует, чтобы Украина и Грузия никогда не вступили в блок безопасности Запада, якобы могут быть заменены юридическим обязательством Штатов по отказу голосовать за вступление украинского и других государств в Альянс. Москва готова блокировать путь Украины в НАТО.

Как сообщает ТАСС, если в НАТО не гарантируют, что Украина и Грузия никогда не вступят в военно-политический блок Запада, то Россия может потребовать гарантий, предполагающих односторонние обязательства США отказаться от голосования за евроатлантическую интеграцию Украины, Грузии и других стран. В таком случае россияне якобы могут пойти на компромисс.

Читайте такжеУкраина и НАТО – участники переговоров по безопасности: США назвали условие России"Эта известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого не произойдет никогда. Или в качестве альтернативы, если США возьмут на себя односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию", - сказал дипломат.

Также он добавил, что Москва, дескать, уже рассматривает в качестве угрозы своей безопасности ситуацию, при которой сотрудничество Украины и Североатлантического альянса становится все более серьезным. Россия намерена приложить максимальные усилия, чтобы изменить эту ситуацию и видит разрешение кризиса на базе своих документов по безопасности, предложенных на рассмотрение США.

"Мы видим угрозу в том, что Украина становится все более интегрированной в НАТО, даже без приобретения формального статуса члена организации. Это то, что находится в центре интересов безопасности России. Мы сделаем все возможное, для того чтобы обратить эту ситуацию вспять, ребалансировать эту ситуацию по дипломатическим каналам. И проекты документов, которые были предложены США, - это именно тот путь, которым надо пойти для дипломатического решения", - подчеркнул Сергей Рябков.

Реклама

Смотрите видео ТСН - в НАТО отвергли ультиматум России по Украине

Угроза военного вторжения России в Украину

На фоне концентрации войск РФ у границ Украины и обвинений Москвы в угрозе Североатлантического альянса кордонам российского государства в период с 10 по 13 января состоялась серия переговоров США, НАТО и России.

Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая представляла Вашингтон в дискуссиях, сказала, что американцы не пойдут на уступки россиянам по ряду стратегических вопросов. Гарантий по нерасширению НАТО и отказу Украины от вступления в Альянс не будет.

Российский делегат, замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что Россия не собирается нападать на Украину. Однако Москва, дескать, требует, чтобы Запад гарантировал, что Украина и Грузия никогда не интегрируются в Североатлантический Альянс.

Руководитель НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление о то, что Альянс не пойдет на уступки России по вопросам территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы. Эти государства могут вступить в блок безопасности Запада, а у России нет права вето.

Также Столтенберг отметил, что если РФ пойдет на новое военное вторжение в Украину, блок расширит свое присутствие в Восточной Европе.

viber
новости России НАТО новости США Сергей Рябков новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Угроза блокады пути Украины в НАТО и гарантии от США: в МИД России разразились условием Вашингтону». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп Таро на неделю 17-23 января: Ракам – перемены, Девам – успех во всем, Водолеям – проблемыГороскоп Таро на неделю 17-23 января: Ракам – перемены, Девам – успех во всем, Водолеям – проблемы Когда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь бедуКогда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь беду Резкий рывок доллара: раскрыт худший сценарий девальвации гривныРезкий рывок доллара: раскрыт худший сценарий девальвации гривны Приметы на 18 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 18 января: что нельзя делать и как не попасть в беду Гороскоп Таро для Тельцов на февраль 2022: всплеск эмоций, крутой поворот и счастье в концеГороскоп Таро для Тельцов на февраль 2022: всплеск эмоций, крутой поворот и счастье в конце
15:58

"Бухим меньше ездить надо!": Николай Харьковский грубил и улыбался в лицо дочери погибшего в ДТП

15:55

Угроза блокады пути Украины в НАТО и гарантии от США: в МИД России разразились условием ВашингтонуВидео

15:39

"Начинаются тяжелые времена": ЕС пригрозил РФ масштабными санкциями в случае расширения агрессииВидео

15:33

Висел посреди дороги: тело украинского заробитчанина нашли в Польше

15:28

Звезда сериалов Марш Турецкого и Каменская попала в реанимацию после пожара в ее квартире

Реклама
15:22

Роман Цимбалюк. Жириновский раскрыл главную военную тайну РоссииВидеоблоги

15:22

Украину заметет снегом и ударит мороз -15Видео

14:32

"Тысячу Зеленского" пенсионеры уже с 24 января смогут потратить на лекарстваВидео

14:27

"Большая стройка": Движение по вантовому мосту в Запорожье откроется через считанные дни

14:21

Порошенко отпустили под личное обязательство и арестовали имуществоВидео

14:12

Умер редактор Vogue Андре Леон Телли

14:12

Самый вкусный мясной пирог из лаваша: готовить очень просто и быстроВидео

14:01

Мать неделю не пускала домой 11-летнюю дочь на Харьковщине: не давала даже переодетьсяВидео

13:40

Голая Снежана Бабкина поздравила фанатов с Крещением и уселась пятой точкой в сугроб

13:36

Кабмин сократил срок действия COVID-сертификатовВидео

13:35

Подарят молодость и красоту: топ-8 незаменимых продуктов для женщин

13:25

Отказался общаться на русском – не взяли на работу в Киеве: в IT-фирме объяснились за скандалВидео

13:11

"Большая стройка" Зеленского возведет арены для Евробаскета в Киеве и Львове: как они будут выглядеть

13:00

Гороскоп на завтра, 20 января 2022: Тельцам – удача, Девам – завистники, Стрельцам – трудностиВидео

12:48

Оля Полякова в красных ботфортах задрала ноги, лежа на столе

Реклама
12:48

Дело Порошенко: сторонники пятого президента подрались с полицией возле судаВидео

12:36

Вторжение России в Украину может начаться в очень короткие сроки - БлинкенВидео

12:28

В России "открестились" от вторжения в Украину из Беларуси и призывают лишить ВСУ вооруженияВидео

12:27

Повсюду кровь, стекло и разбросанные вещи: на Закарпатье неизвестные разбили храмФото

12:08

В Одессе автобус с пассажирами влетел в четыре авто и магазин: водитель погибВидео

11:47

40 гривен за литр: украинцам назвали февральские цены на бензин и газ на АЗСВидео

11:41

Злата Огневич на архивном фото показала, каким была ребенком

11:41

Родительские субботы 2022: даты важных поминальных дней

11:25

Приметы на 20 января: что нельзя делать в день Иоанна и как не попасть в бедуВидео

11:24

Цены на сливочное масло рекордно подскочили: в чем причинаВидео

11:24

Диетолог назвала самые полезные продукты для сердца и сосудов

11:04

Зимние Олимпийские игры-2022: кто представит Украину, где смотреть и все подробности соревнованийВидео

10:59

Как вырастить гиацинт дома к празднику 8 Марта - все секретыВидео

10:46

В МИД РФ назвали "провокацией" заявления США об эвакуации дипломатов из Украины

10:39

Вынесли медикам в состоянии клинической смерти: жуткие подробности гибели младенца в квартире-помойкеФотоВидео

10:32

"Не меняли со времен СССР": Зеленская объяснила, почему украинцы невзлюбили новое школьное менюВидео

10:09

Олеся Жураковская в образе Мэрилин Монро показала восхитительный бюст в бездонном декольте

10:03

Названо лучшее масло для здоровья кишечникаВидео

09:56

Приметы на Крещение Господне 19 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

09:44

На Житомирщине загадочно погибла мать двоих детей и бизнеследи – ее нашли мертвой в лесу

Реклама
09:40

"Омикроном все чаще болеют 30-летние": врач назвала нетипичные симптомы коронавирусаВидео

09:29

Гороскоп на сегодня, 19 января 2022: Близнецам – соперники, Весам – искушения, Козерогам – врагиВидео

09:28

Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию, чтобы уладить разногласия

08:36

Резкий рост случаев COVID-19 за сутки: в Украине выявили почти 13 тысяч новых больных

08:24

Совместные переговоры ЕС, НАТО, США, Украины и России – это фантастика – Кулеба

08:21

Если начнется войнамнение

07:55

Украинцев ждет фантастическое лето: синоптик рассказал, какой будет погода в июне, июле и августе

07:18

В ВОЗ развеяли мифы о штамме Омикрон и призвали быть начекуВидео

07:12

Астролог рассказал, что считают самым важным в жизни разные знаки зодиака

06:38

Россия пока блефуетмнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять