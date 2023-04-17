Угроза контрнаступления ВСУ: РФ мобилизует на войну сотни тысяч резервистов – Фейгин

Кремль может повысить уровень мобилизации в РФ до 60-70%, не исключил Марк Фейгин.

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Марк Фейгин рассказал о новой волне мобилизации в РФ / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Принятие страной-агрессором РФ нормативных актов, среди которых закон об электронных повестках, является подготовкой новой, большой волны мобилизации, заявил российский правозащитник Марк Фейгин.

"Например, меры приравнивания документальной повестки к электронной на площадке "Госуслуги" – это, безусловно, меры в сторону упрощения процедуры привлечения в военкоматы потенциальных лиц, состоящих на военном учете. И это, конечно, мера, направленная на повышение числа людей, которые не могут уклониться от мобилизации, призыва да и вообще вызова в военкомат", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Правозащитник не исключает, что с новой законодательной базой Кремль сможет повысить уровень мобилизации до 60-70% подлежащих призыву.

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"Человек, который пытается уклоняться, но одновременно на него распространяются эти ограничения, точнее поражения в правах, то он зависим. Например, от прав, если работает водителем – у него семья, и как он тут будет зарабатывать на жизнь? То есть все это направлено на повышение потенциального числа мобилизованных, которых можно отправить на фронт", — пояснил он.

Вместе с тем собеседник уверен, что всеми этими мерами нынешний режим в РФ рассчитывает исправить и выполнить задачи, с которыми не справились в первую волну мобилизации.

"Ведь чего они достигли – разве россияне выиграли войну или сумели захватить какие-то значимые куски украинской территории? Нет, как было примерно 18 процентов оккупированной территории, так и осталось. Плюс перед ними возникла угроза контрнаступления ВСУ, которая может привести к деоккупации территорий. То есть у них из доступных им легких резервов только личный состав, ведь у них проблемы с танками и ракетами. И это они могут изыскать, потому, думаю, расчет делают на несколько сотен тысяч человек, которыми хотят восполнить естественную убыль на фронте, которая возникла в связи с потерями. Ведь зачем еще им так все форсировать? Так что никаких других целей таких действий, кроме как набора численности, я не вижу", — добавил Фейгин.

Кто такой Марк Фейгин Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия. Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

Мобилизация в РФ

Диктатор Владимир Путин в самом скором времени планирует объявить новую волну мобилизации в стране-агрессоре, России. Об этом ранее сообщало западное авторитетное издание The New York Times.

"Представители американской разведки говорят, что получают свидетельство того, что вскоре он может мобилизовать еще больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к 300 тысячам уже призванных", − сообщают журналисты.

Ранее в британской разведке заявили о том, что Россия собирается дать старт кампании по набору дополнительных 400 тысяч оккупантов для войны против Украины.

Москва попытается представить мобилизацию в качестве "набора добровольцев", однако в реальности регионы будут заставлять граждан принудительно вступать в ряды российских войск. Впрочем, врагу вряд ли удастся набрать столько "добровольцев", для которых, к тому же, нет достаточного количества военной техники.

Напомним, в оккупированном Россией Крыму среди коллаборантов и незаконно перебравшихся в 2014 году на полуостров россиян растут панические настроения. Усилилась военная мобилизация и раздача повесток на улицах. Российский бизнес готовится к эвакуации. Киев призывает местных жителей сообщать о передвижении вражеских войск и военной техники.

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