Угроза нападения России из Беларуси на Украину: Рустамзаде оценил вероятность сценария

Чтобы напасть на Украину с территории Беларуси, Москве вместе с Минском нужна группировка минимум 200-300 тысяч человек, считает Агиль Рустамзаде.

Войска РФ и Беларуси пока не готовы к наступлению на Украину с севера - Рустамзаде / Коллаж Минобороны РФ, скриншот YouTube

Республика Беларусь не готова напрямую вступить в войну России против Украины. Не готова оттуда атаковать и Москва – чтобы пойти в наступление, оккупантам нужна совместная группировка, которая должна составлять минимум 200-300 тысяч военных. Говорить об угрозе наступления можно будет только тогда, когда там наберется группировка в 100 тысяч военных. Об этом заявил военный эксперт, офицер Вооруженных сил Азербайджана Агиль Рустамзаде.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Беларусь не готова прямо вступить в войну. Показателем тому является отсутствие усиления боевой готовности и проведения мобилизации.

"Беларусь не готова вступить войну – как политически, так и с точки зрения военной подготовки. Для того чтобы развернуть ведение боевых действий, нужно провести целый цикл мероприятий – увеличить боевую готовность, осуществить мобилизационные мероприятия. Всего этого на территории Беларуси мы не видим", - считает эксперт.

По его словам, на данный момент нет и угрозы наступления России с территории Беларуси. Чтобы пойти в атаку, численность совместной группировки войск должна составлять минимум 200-300 тысяч человек.

"Да, в ходе войны они все время проводят учения в направлении границы с Украиной, происходят даже определенные действия провокационного характера. И в своей статье генерал Залужный указал Беларусь как место, откуда возможно наступление российских войск. На мой взгляд, маркером того, что с территории Беларуси может быть какая-то угроза, станет увеличение совместной военной группировки России и Беларуси до 100 000 человек. Когда они оттуда заходили, численность войск составляла примерно 100 тысяч человек – и у них ничего не получилось. Какой смысл снова заходить теми же силами? Чтобы снова зайти, им нужна группировка минимум 200-300 тысяч человек", - объяснил ситуацию Рустамзаде.

Также он добавил, что об угрозе можно будет говорить только тогда, когда россияне и белорусы смогут сформировать группировку в 100 тысяч человек.

"Я думаю, что говорить о возможности проведения наступательной операции можно будет только тогда, когда там наберется группировка в 100 тысяч военных. А пока речь идет о психологических операциях против Украины", - подчеркнул Агиль Рустамзаде.

Война России против Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist ранее заявил, что агрессор Россия в период с конца января или в марте снова может пойти в масштабное наступление на Украину. Оккупанты способны попытаться пойти на Киев, атаковать на Донбассе или на южном направлении. Украинским войскам нужно больше оружия для выполнения своих задач.

Президент Владимир Зеленский полагает, что следующие полгода для Украины станут решающими. Гарант призвал Запад усилить поставки вооружений, помочь в борьбе с российским ракетным террором, обеспечить стойкость государства зимой и поддержать дипломатическую формулу мира, которую предлагает Киев.

Командующий Оперативным командованием Юг Андрей Ковальчук заявил, что ВСУ рассматривают варианты с наступлением России с юга, севера и востока. Оккупанты могут снова напасть из Беларуси в конце февраля или позже. Армия Украины готовится к отражению возможной атаки врага.

Смотрите полную версию интервью военного эксперта Агиля Рустамзаде Главреду

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