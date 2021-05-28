Украина и Лукашенко: чем Путин расплатится за благосклонность Байдена

Украина и Лукашенко: чем Путина расплатится за благосклонность Байдена / REUTERS

Президенты США и России – Джо Байден и Владимир Путин – встретятся 16 июня.

И пока представители Киева прогнозируют жесткий "баттл" из-за Украины – эксперты отмечают, что торги двух президентов могут касаться и других стран.

Так или иначе, называется по крайней мере пять тем, которые они должны обсудить: Украина, Ближний Восток, Беларусь, Евросоюз и Китай, пишет ТСН.

Встреча Путина и Байдена: в чем главная опасность для Украины

Читайте такжеДружба против Китая и риски для Украины: чего ждать от встречи Байдена-ПутинаЭксперты признают, что существует риск, что украинский вопрос на встрече Путина и Байдена решат за спиной самой Украины. Вполне допускается, что Украину просто разменяют в большой политической игре.

В итоге Киев рискует получить большое пакетное соглашение, в разработке которого не принимал участия.

Отчасти в пользу такого варианта говорит тот факт, что президенту Украину Владимиру Зеленскому так и не удалось организовать встречу с Байденом раньше Путина.

Чем готов пожертвовать Путин ради отношений с США

Эксперты говорят, что Кремль в политической игре с Вашингтоном готов уступить в таких вопросах:

ослабить ракетное противостояние между Израилем и сектором Газа: считается, что именно Москва является одним из "спонсоров" террористической группировки ХАМАС – в то время как США сейчас оказывают финансовую помощь Палестине;

не идти на сближение с Китаем: именно быстро развивающийся Пекин на сегодня является главным экономическим конкурентом Вашингтона – и союз Москвы и Пекина не выгоден Штатам;

ослабить поддержку Беларуси.

Что касается Минска и режима Александра Лукашенко, то здесь Евросоюз и Вашингтон ходят по тонкому льду: чем жестче санкции против Минска – тем сильнее зависимость Беларуси от России. В связи с этим западные аналитики и предлагают вместо глобальных санкций внедрять точечные санкции против "кошельков" режима Лукашенко (и здесь речь идет в том числе и о представителях России).

Как отмечает издание, Путин может помочь Байдену поставить Лукашенко на место и обеспечить спокойный транзит власти в Беларуси от диктаторского к псевдо-демократическому режиму – в обмен на "плюшки" для себя.

Ранее эксперт раскрыл тайный умысел США в вопросе отказа от санкций против СП-2. Действия администрации Байдена в отношении Северного потока-2 "являются загадочными и могут иметь несколько различных толкований".