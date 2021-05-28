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Байден отказался от санкций против СП-2: эксперт раскрыл тайный умысел США

28 мая 2021, 10:21
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Действия администрации Байдена в отношении Северного потока-2 "являются загадочными и могут иметь несколько различных толкований".

Джо Байден
Возможно Байден сначала хочет встретиться с Путиным, а потом принять решение в отношении СП-2 / Фото Reuters

Администрация президента США Джо Байдена отказалась вводить санкции против компании-оператора проекта трубопровода Северный поток-2 - швейцарской компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига. А сам глава Белого дома назвал штрафные меры на данном этапе "контрпродуктивными".

Старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд считает, что действия администрации Байдена в отношении Северного потока-2 "являются загадочными и могут иметь несколько различных толкований", передает ТСН.

"Очевидно, что это дало позитивный сигнал Германии, но они (в администрации Байдена, - ред.) все еще говорят, что трубопровод не будет достроен. Однако недвусмысленно отказавшись от санкций против Nord Stream 2 AG и Матиаса Варнига, они натолкнулись на жесткую критику обеих партий Конгресса. Было ли это так задумано, чтобы им потом просто пришлось санкционировать эту компанию и Варнига? Решение меня удивило, но я считаю все еще возможным, что Северный поток-2 не будет достроен", - отметил Ослунд.

Автор статьи предположил, что возможно Байден сначала хочет встретиться с Путиным в Женеве, а потом решить, что делать с Северным потоком-2. Еще одна версия: президент США хочет дождаться результатов парламентских выборов в Германии, где канцлером может стать кандидат от партии Зеленых, которые являются непримиримыми противниками СП-2.

Отмечается также, что в законе, который обязывает администрацию Байдена санкционировать российский газопровод, есть норма о введении новых ограничений каждые 90 дней. Таким образом, в конце августа США теоретически могут пересмотреть свое решение.

Как сообщал Главред, 21 мая министерство финансов США официально объявило о введении санкций против некоторых компаний и судов, занятых в проекте. В этом санкционном списке, однако, отсутствовала компания-оператор газопровода Северный поток - 2 Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне назвали такое решение обеспечением национальных интересов американского государства.

Позже президент США Джо Байден объяснил причину отказа от санкций против СП-2 и нарвался на жесткую критику членов Конгресса.

Встреча Байдена и Путина - о чем ранее писал Главред:

  • Встреча президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным пройдет 15-16 июня в Женеве.
  • Белый дом и Кремль на этой неделе проводят окончательное согласование вопроса по подготовке к саммиту Вашингтона и Москвы.
  • Мероприятие должно состояться по возвращению Байдена с первой международной поездки с момента вступления в должность.

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