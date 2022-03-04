Украина станет партнером Киберцентра НАТО / фото НАТО

Вскоре Украина присоединится к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО в статусе участника-контрибутора, сообщает канал Госспецсвязи в Telegram.

На этой неделе состоялось заседание руководящего комитета Киберцентра НАТО в Таллинне. Представители членов организации единогласно поддержали присоединение Украины к составу Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО.

"Участие Украины в работе Центра усилит обмен киберопытом с другими странами-участницами. Украина может поделиться ценным опытом из первых рук по отношению к некоторым противникам в области кибербезопасности, который можно будет использовать для дальнейших исследований, обучения и тренировок", – подчеркнул директор центра, полковник Яак Тариен.

Отметим, что в Киберцентр НАТО входят 25 стран-членов НАТО. Также организация имеет четырех участников-контрибуторов – Австрию, Швейцарию, Швецию и Финляндию.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

Реклама

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.